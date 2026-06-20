EKSTREMNO (NE)VRIJEME
Oluja u Njemačkoj: 10 ozlijeđenih u udarima gromova, jedna osoba u teškom stanju
Deset osoba ozlijeđeno je nakon udara groma tijekom snažnog nevremena koje je pogodilo jug Njemačke, dok meteorolozi upozoravaju da zemlju u idućim danima očekuje novi val oluja i ekstremne vrućine.
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Najteži incident dogodio se u Rastattu u saveznoj pokrajini Baden-Württemberg, gdje se održavao veliki rukometni turnir na čijem je prostoru bio organiziran i kamp za sudionike. Tijekom oluje, koja je zaprijetila rušenjem šatora, više osoba pokušalo je osigurati kamp kada je grom udario u njihovu blizinu.
Ozlijeđeno je osam odraslih osoba i jedno 13-godišnje dijete. Jedna osoba zadobila je teške ozljede, dok su ostali prošli s lakšim ozljedama.
Još jedan udar groma zabilježen je u Münsingenu, također u Baden-Württembergu. U blizini šatora grom je pogodio područje gdje je 71-godišnja žena pripremala hranu. Zadobila je strujni udar te je prevezena u bolnicu na promatranje, javlja Euronews.
Očekuju se temperaturni rekordi
Nevrijeme je izazvalo i nestanak električne energije u velikom dijelu Münsingena. Policija smatra da su uzrok bila najmanje dva udara groma. Opskrba električnom energijom obnovljena je nakon otprilike sat i pol.
Njemačka meteorološka služba upozorava da su nove grmljavinske oluje moguće i tijekom subote navečer, iako se očekuje da će biti slabije nego prethodnog dana.
Za nedjelju i ponedjeljak prognoziraju se ekstremno visoke temperature, a meteorolozi upozoravaju da bi u Baden-Württembergu mogao pasti i dosadašnji lipanjski temperaturni rekord. Visoke temperature očekuju se i u Bavarskoj, Hessenu, Porajnju-Falačkoj, Saarlandu te dijelovima Sjeverne Rajne-Vestfalije, Donje Saske, Berlina i Brandenburga.
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