Orban hvalio Dodika: "Mi bismo pokleknuli da smo preživjeli samo pola onoga što je on"

Orbán je u govoru kojega je održao ponavljao svoje protivljenje politici Europske unije a posebice nastavku potpore Ukrajini u obrani od ruske agresije. Optužio je EU da potiče taj rat te je tvrdio kako su samo SAD i sadašnja vlada Mađarske istinski zagovornici mira. Ponovo je inzistirao na pravu Mađarske da nastavi kupovati naftu iz Rusije naftovodom preko Ukrajine a taj je zahtjev bio motiv da on na sjednici Europskog vijeća ranije ovog tjedna blokira zajam Ukrajini u iznosu od 90 milijardi eura.