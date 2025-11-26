Dodik ponovno hvalio Orbana: "Uvijek ga je impresivno slušati"

"Upoznali smo ga (Orbana) sa izborima koji su održani na temelju očigledno neustavne odluke i procesa koji je bio više haranga u nastojanju da se RS stavi u jedan proces dezintegracije i destabilizacije. Mi smo uspjeli da dođemo u poziciju da imamo te izbore za sebe na kojima je pobijedio Siniša Karan i zahvalili smo Orbanu na prvoj čestitci koju je uputio (Karanu)", kazao je Dodik novinarima u Budimpešti.