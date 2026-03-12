Je li ovo tajni plan Kremlja za spašavanje Viktora Orbana?

Primjerice, vijest o navodnom uhićenju ukrajinskih državljana koji su, prema tvrdnjama, prevozili novac i zlato – a koji su kasnije pušteni – popraćena je lažnim fotografijama osumnjičenih i zaplijenjenog plijena na portalu Ripost.hu, tabloidu bliskom Orbánu. Objavu na Facebooku u samo nekoliko dana reagiralo je oko 130.000 korisnika, od kojih je velik broj bio iz inozemstva, što je neuobičajeno za mađarske društvene mreže.