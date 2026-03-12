kampanja dezinformacija
Je li ovo tajni plan Kremlja za spašavanje Viktora Orbana?
Kremlj je pokrenuo koordiniranu kampanju dezinformacija s ciljem jačanja pozicije mađarskog premijera Viktora Orbána uoči parlamentarnih izbora sljedećeg mjeseca, tvrde izvori upoznati s planom, a prenosi Financial Times
Prema tim navodima, administracija ruskog predsjednika Vladimira Putina odobrila je plan medijske konzultantske tvrtke Social Design Agency, organizacije povezane s Kremljom koja se nalazi pod zapadnim sankcijama. Cilj je, navodno, pomoći Orbánovoj stranci Fidesz tako što će društvene mreže preplaviti porukama osmišljenima u Rusiji, ali objavljenima preko utjecajnih mađarskih korisnika, odnosno influensera.
Dokument koji je ta agencija krajem prošle godine pripremila za Kremlj, a u koji je Financial Times imao uvid, predviđa prikazivanje Orbána kao jedinog političara koji može očuvati mađarski suverenitet i ravnopravno razgovarati sa svjetskim liderima, prenosi tportal.
U planu se Orbán opisuje kao 'snažan vođa s globalnim prijateljima', dok se njegov glavni politički suparnik Péter Magyar prikazuje kao 'lutka Bruxellesa bez međunarodne podrške'.
Najozbiljniji izazivač Orbánove vlasti
Magyar se uoči izbora zakazanih za 12. travnja profilirao kao najozbiljniji izazivač dugogodišnje vlasti Viktora Orbána, koji je poznat po bliskim odnosima s Moskvom i čestim sukobima s institucijama Europske unije.
Prema navodnom planu, kampanja bi trebala uključivati i 'informacijske napade' na Magyara i njegovu stranku Tisza, koja trenutno vodi u nekim anketama. Strategija predviđa prikazivanje Tisze kao političke opcije obilježene 'nesposobnošću, podjelama i skrivenim agendama', uz naglašavanje kontroverzi oko pojedinih članova stranke.
Neovisni medij VSquare prošlog je vikenda izvijestio da su tri časnika ruske vojne obavještajne službe GRU raspoređena u rusko veleposlanstvo u Budimpešti. Magyar je nakon toga pozvao na njihovo protjerivanje te izjavio 'Rusi, idite kući', aludirajući na slogan iz antikomunističkog ustanka 1956. godine.
Prema izvorima FT-a, ruski operativci mogli bi djelovati pod vodstvom Sergeja Kirijenka, zamjenika šefa Putinova ureda koji je ranije koordinirao slične informacijske operacije u drugim zemljama.
Sukob s Ukrajinom dodatno zaoštrava situaciju
Navodna ruska kampanja dolazi u trenutku kada Orbán dodatno zaoštrava odnose s Ukrajinom. Spor je izbio nakon što je Kijev odbio popraviti naftovod kojim ruska nafta preko Ukrajine stiže u srednju Europu, a koji je oštećen u ruskom zračnom napadu.
Kao odgovor, Orbán je blokirao 90 milijardi eura vrijedan zajam Europske unije za Ukrajinu te najavio veto na sve europske inicijative koje bi koristile Kijevu.
Istodobno je pojačana i kampanja protiv ukrajinskog i europskog vodstva. U Budimpešti su postavljeni plakati na kojima se europski novac simbolično 'pušta niz zlatni WC', a društvenim mrežama kruže i AI-generirani videozapisi koji prikazuju navodne mađarske vojnike poginule na ukrajinskom ratištu.
Kampanja kao lokalna inicijativa
Social Design Agency već je ranije dospjela pod zapadne sankcije. SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo i druge zapadne zemlje uvrstile su je 2024. na listu sankcioniranih zbog vođenja opsežne online operacije poznate kao 'Doppelgänger', u kojoj su objavljivane lažne vijesti i deepfake sadržaji s ciljem širenja antiukrajinskih poruka.
Za razliku od te operacije, planirana kampanja u Mađarskoj osmišljena je tako da izgleda kao lokalna inicijativa. Memovi, infografike, videozapisi i tekstovi izrađeni u Rusiji prilagođeni su mađarskom kontekstu, a objavljivali bi ih domaći influenceri.
Prema dokumentu, agencija je od veljače analizirala mađarske medije i izvješća think-tankova kako bi pronašla teme koje bi mogle potaknuti političke podjele. Cilj je bio angažirati oko 50 pristaša Orbána te oko 30 oporbenih figura koje bi nesvjesno širile sadržaj.
U posljednjim danima na mađarskim društvenim mrežama primjetan je i nagli porast antiukrajinskih poruka.
Primjerice, vijest o navodnom uhićenju ukrajinskih državljana koji su, prema tvrdnjama, prevozili novac i zlato – a koji su kasnije pušteni – popraćena je lažnim fotografijama osumnjičenih i zaplijenjenog plijena na portalu Ripost.hu, tabloidu bliskom Orbánu. Objavu na Facebooku u samo nekoliko dana reagiralo je oko 130.000 korisnika, od kojih je velik broj bio iz inozemstva, što je neuobičajeno za mađarske društvene mreže.
Moskva i Budimpešta odbacuju optužbe
Ruski veleposlanik u Budimpešti Evgenij Stanislavov odbacio je optužbe o miješanju u izbore. 'Rusija samo želi osigurati da se normalni bilateralni odnosi nastave i razvijaju na obostranu korist', rekao je.
I mađarska vlada negira bilo kakvu rusku intervenciju, nazivajući optužbe 'lijevom lažnom konstrukcijom' i pokušajem skretanja pozornosti s, kako tvrde, pritisaka koje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski navodno vrši na Orbána.
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov također je odbacio optužbe, poručivši da su zaključci o ruskoj umiješanosti najvjerojatnije 'temeljeni na lažnim informacijama'.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare