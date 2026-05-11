Osumnjičeni za atentat na Trumpa nije govorio na sudu: O krivnji se izjasnila njegova odvjetnica

Muškarac optužen za atentat na američkog predsjednika Donalda Trumpa prošli mjesec na gala večeri za novinare u Bijeloj kući u ponedjeljak se izjasnio da nije kriv ni po jednoj točki optužnice.
Cole Allen (31) iz Kalifornije nije govorio na sudu, nego se o krivnji izjasnila njegova odvjetnica Tezira Abe.
Optužnica ga tereti za atentat na predsjednika, napad na saveznog službenika i za kaznena djela koja su povezana s vatrenim oružjem.
Postupak se nastavlja sljedećom velikom pravnom bitkom - Allenovim pokušajem da se vršitelj dužnosti državnog odvjetnika Todd Blanche i američka državna odvjetnica Jeanine Pirro isključe iz peredmeta, s obzirom na to da su bili prisutni na večeri i možda su bili među Allenovim navodnim metama.
Allenov odvjetnik Eugene Ohm rekao je da će obrana vjerojatno tražiti izuzeće cijelog ureda državnog odvjetnika iz Washingtona koji vodi Jeanine Pirro, državna tužiteljica za okrug Columbiju, zbog njezina prijateljstva s Trumpom i statusa potencijalne žrtve.
"Potpuno je neprimjereno da žrtve navodnog događaja poput ovog pokreću postupak", rekao je Ohm.
Tužitelji bi trebali odgovoriti na pravni podnesak obrane do 22. svibnja. Pirro je prethodno u intervjuu za CNN izjavila da njezina "sposobnost pokretanja postupka u ovom slučaju nema nikakve veze s prisustvom na mjestu događaja".
