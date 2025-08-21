Otkrivena tajna vojna baza: "Predstavlja potencijalnu nuklearnu prijetnju"

Sjeverna Koreja izgradila je tajnu vojnu bazu blizu granice s Kinom, za koju se vjeruje da može skrivati najnovije balističke projektile dugog dometa, navodi se u novom istraživanju.
Neprijavljena baza za upravljanje projektilima u Sinpung-dongu nalazi se oko 27 kilometara od kineske granice, objavio je u srijedu washingtonski think-tank Center for Strategic and International Studies (CSIS), piše Guardian.
Prema studiji, objekt u pokrajini Sjeverni Pjongan vjerojatno skriva šest do devet nuklearno sposobnih interkontinentalnih balističkih projektila (ICBM) i njihove lansere. Navodi se da ovo oružje „predstavlja potencijalnu nuklearnu prijetnju istočnoj Aziji i kontinentalnim Sjedinjenim Državama“.
Sjeverna Koreja ubrzala je svoj nuklearni program nakon neuspješnog summita s SAD-om 2019., a vođa Kim Jong-un nedavno je pozvao na „brzo proširenje“ nuklearnih sposobnosti izolirane zemlje.
U izvješću – koje CSIS opisuje kao prvu detaljnu javno dostupnu potvrdu o bazi Sinpung-dong – navodi se da je baza jedna od „15–20 baza za balističke projektile, kao i objekata za održavanje, potporu, skladištenje projektila i skladištenje bojnih glava koje Sjeverna Koreja nikada nije službeno prijavila“.
Objekt, dodaje se, „nije bio predmet nijednih dosadašnjih pregovora o denuklearizaciji između SAD-a i Sjeverne Koreje“.
Balistička raketna strategija Sjeverne Koreje
Prema analizi CSIS-a, lansirni sustavi i projektili u slučaju krize ili rata mogli bi napustiti bazu, povezati se s posebnim jedinicama i provoditi teže otkrivanja lansiranja s drugih lokacija u zemlji.
Baza, zajedno s ostalima, „predstavlja glavni dio onoga što se smatra razvijajućom balističkom raketnom strategijom Sjeverne Koreje te njezinim rastućim sposobnostima strateškog nuklearnog odvraćanja i udara“, stoji u izvješću.
Kimov summit s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Hanoju 2019. propao je zbog neslaganja o tome što bi Pjongjang trebao ustupiti u zamjenu za ukidanje sankcija.
Od tada je Sjeverna Koreja opetovano isticala da nikada neće odustati od svog oružja te se proglasila „nepovratnom“ nuklearnom državom. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, Pjongjang se dodatno približio Moskvi.
Južnokorejske i zapadne obavještajne službe tvrde da je Sjeverna Koreja 2024. poslala više od 10.000 vojnika u Rusiju – ponajprije u regiju Kursk – zajedno s artiljerijskim granatama, projektilima i raketnim sustavima dugog dometa.
Trump je posljednjih dana održao razgovore na visokoj razini s ruskim i ukrajinskim čelnicima u pokušaju da okonča sukob.
Washington tvrdi da postoje dokazi kako Rusija pojačava potporu Sjevernoj Koreji, uključujući pomoć u razvoju napredne svemirske i satelitske tehnologije, u zamjenu za njezinu pomoć u ratu protiv Ukrajine.
Analitičari napominju da satelitski lanseri i interkontinentalni projektili dijele velik dio iste temeljne tehnologije.
