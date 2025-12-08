Oglas

zabrinjavajući podaci

Europska zemlja bilježi najveći porast slučajeva hepatitisa A u posljednjih 30 godina

N1 Info
08. pro. 2025. 10:42
Liječnici su ove godine u Češkoj Republici zabilježili 2.880 slučajeva hepatitisa A, što je 20 puta više nego prošle godine i što je najveći broj u posljednjih 30 godina, prema podacima Nacionalnog zavoda za javno zdravstvo (SZU).

Hepatitis A počeo se širiti u Češkoj u proljeće i ljeto ove godine, kada je broj slučajeva značajno porastao. Do kraja studenoga Nacionalni zavod za javno zdravstvo zabilježio je 2.880 slučajeva hepatitisa A, što je najveća incidencija u trideset godina. Trideset i jedna osoba podlegla je bolesti, u usporedbi sa samo dvije prošle godine.

Najpogođeniji je Prag – s više od 40 posto svih zaraženih – a samo u posljednjem tjednu zabilježeno je gotovo 50 novih slučajeva. Glavna zdravstvena inspektorica Barbora Macková kaže da statistike bude zabrinutost, piše Radio Prag International.

"Razlika u odnosu na situaciju, recimo, prije četrnaest dana ili mjesec jest ta što se bolest sada širi i u druge regije Češke Republike, iako postupno, ali najviša incidencija i dalje je u Pragu i Srednjočeškoj regiji", rekla je Macková.

Prema podacima Nacionalnog zavoda za javno zdravstvo, slučajevi se bilježe u svim dobnim skupinama – od najmlađe djece do starijih osoba. Najčešće se pojavljuje u dobnim skupinama 35–39 godina (316 slučajeva), 40–44 godine (272 slučaja) i 30–34 godine (257 slučajeva). Među djecom, najveći broj slučajeva zabilježen je u skupini od 5 do 9 godina.

Barbora Macková ističe jednu važnu razliku u usporedbi s prijašnjim izbijanjima bolesti.

"Ono što je drugačije u usporedbi s prethodnim epidemijama - primjerice 1970-ih ili 1990-ih - jest da je tada izvor zaraze obično bio određeni prijenosnik. Sedamdesetih je to bila hrana, konkretno smrznute jagode. Ovaj put situacija je drugačija jer postoji više izvora, a bolest se ne širi kontaktom s jednim takvim prijenosnikom, nego se prenosi s osobe na osobu."

Njemačka i Poljska izdale su upozorenja svojim državljanima koji planiraju putovati u Češku, preporučujući cijepljenje i pojačanu higijenu. Češke zdravstvene vlasti dale su sličnu preporuku svojim građanima.

"Najrizičnija okruženja su mjesta na kojima se okuplja mnogo ljudi i gdje svi dodiruju iste površine. To znači bilo koji oblik javnog prijevoza. I mjesta poput božićnih sajmova, gdje se okuplja velik broj ljudi. Zato je iznimno važno, posebno tijekom božićne sezone kada se ljudi susreću na sajmovima i drugim događanjima, posvetiti pojačanu pozornost opasnosti od zaraze, prati ruke, koristiti dezinficijense i, ako je moguće, cijepiti se, jer je to najlakša zaštita od bolesti."

Teme
hepatitis a Češka

