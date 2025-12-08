Europska zemlja bilježi najveći porast slučajeva hepatitisa A u posljednjih 30 godina

"Najrizičnija okruženja su mjesta na kojima se okuplja mnogo ljudi i gdje svi dodiruju iste površine. To znači bilo koji oblik javnog prijevoza. I mjesta poput božićnih sajmova, gdje se okuplja velik broj ljudi. Zato je iznimno važno, posebno tijekom božićne sezone kada se ljudi susreću na sajmovima i drugim događanjima, posvetiti pojačanu pozornost opasnosti od zaraze, prati ruke, koristiti dezinficijense i, ako je moguće, cijepiti se, jer je to najlakša zaštita od bolesti."