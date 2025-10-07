Ova zemlja postaje ključni Putinov saveznik: Poslala tisuće vojnika u rat protiv Ukrajine

Rusija od početka invazije 2022. godine regrutira borce iz više zemalja, uključujući Nepal, Somaliju, Indiju i Kubu. Prema prošlogodišnjim informacijama Bloomberga, kubanskim dragovoljcima nudila se izdašna naknada i obećanje ruskog državljanstva, iako su kubanske vlasti pokušavale ograničiti novačenje. Tada se broj regruta mjerio u stotinama, no sada je narastao na tisuće.