Oglas

OD ZAŠTITE DJECE DO DOZVOLA

Ovo je Trumpova politika za umjetnu inteligenciju

author
Hina
|
20. ožu. 2026. 15:49
WASHINGTON, DC - MARCH 12: U.S. President Donald Trump
Getty Images via AFP/HEATHER DIEHL

Bijela kuća u petak je objavila okvir za umjetnu inteligenciju koji ima za cilj osigurati zaštitu djece, zajednica i malih poduzeća kao dio nacionalnog plana za regulaciju razvoja u tom polju.

Oglas

Trumpova administracija zauzima se za jedinstveni zakonodavni okvir koji bi se primjenjivao ravnomjerno u cijeloj zemlji, umjesto da se državama prepusti izrada vlastitih planova.

Američki predsjednik Donald Trump u prosincu je rekao da će uskratiti savezna sredstva za širokopojasni internet onim saveznim državama čije zakone o regulaciji umjetne inteligencije njegova administracija ocijeni kao prepreku američkoj dominaciji u toj tehnologiji.

"Administracija se raduje suradnji s Kongresom u mjesecima koji dolaze kako bi se ovaj okvir pretvorio u zakon koji predsjednik može potpisati", stoji u priopćenju Bijele kuće.

Okvir poziva Kongres da pojednostavi izdavanje dozvola kako bi podatkovni centri, koji troše goleme količine električne energije, mogli sami proizvoditi struju na licu mjesta.

Također se želi povećati sposobnost savezne vlade u borbi protiv prijevara generiranih umjetnom inteligencijom i pitanjima nacionalne sigurnosti.

Plan poziva na uklanjanje prepreka inovacijama, ubrzanje primjene umjetne inteligencije u svim poslovnim sektorima i olakšavanje izgradnje vrhunskih AI sustava.

Zaštita djece uključuje davanje roditeljima kontrole nad računima i uređajima radi zaštite privatnosti njihove djece, te podržava značajke za suzbijanje potencijalnog seksualnog iskorištavanja ili samoozljeđivanja.

Teme
Donald Trump SAD umjetna inteligencija zaštita djece

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ