Oglas

Tihomir Ponoš

Povjesničar o Trumpovom "nekretninsko-investicijskom" planu za Gazu

author
N1 Hrvatska
|
08. lis. 2025. 10:06

Povjesničar i novinar Tihomir Ponoš gostovao je u Novom danu. O Trumpovom planu za Gazu i povijesnom kontekstu odnosa Izraela i drugih aktera na tom području razgovarao je s našim Hrvojem Krešićem.

Oglas

Teme
N1TV Tihomir Ponoš VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ