OD FLORIDE DO NEW YORKA
Ozbiljno upozorenje uoči najvažnijeg praznika: Na američkim plažama vreba "bakterija koja jede meso"
Amerikanci koji planiraju produženi vikend povodom Dana nezavisnosti provesti na plažama upozoreni su na opasnost od bakterije Vibrio vulnificus, poznate i kao "bakterija koja jede meso", koja se ovog ljeta pojavila i u obalnim vodama savezne države New York
Istodobno stručnjaci upozoravaju da bi rezovi administracije predsjednika Donalda Trumpa u programima praćenja zaraznih bolesti mogli otežati pravodobno otkrivanje novih žarišta.
Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), oko svaki peti oboljeli umire, ponekad već unutar 24 do 48 sati od pojave simptoma. Teže infekcije mogu izazvati sepsu, uništavanje tkiva, a u nekim slučajevima potrebna je i amputacija.
Bakterija se širi prema sjeveru
Znanstvenici upozoravaju da se Vibrio vulnificus zbog zagrijavanja mora sve češće pojavljuje i na sjevernijim obalama SAD-a, gdje je nekada bila iznimno rijetka.
Osim u New Yorku, ove je godine zabilježeno osam potvrđenih slučajeva zaraze na Floridi, dok su zdravstvene vlasti u Mississippiju pozvale građane na poseban oprez.
Dosadašnja istraživanja u New Yorku bakteriju su otkrila ponajprije u boćatim lagunama i zaljevima poput Mecox Baya, Sagaponack Ponda i Georgica Ponda. Popularne plaže, među kojima su Jones Beach, Fire Island, Robert Moses State Park i Long Beach, zasad nisu zatvorene, a kvaliteta mora i dalje se redovito prati.
Trumpovi rezovi izazvali zabrinutost
Istodobno dio znanstvenika i bivših zdravstvenih dužnosnika upozorava da se širenje opasnih bakterija događa u trenutku kad je administracija Donalda Trumpa smanjila pojedine programe nadzora zaraznih bolesti.
Kako navodi KFF Health News, prošle godine ukinuta je obveza saveznih država koje sudjeluju u CDC-ovom sustavu FoodNet da prijavljuju dio bolesti koje se prenose hranom, među kojima je i Vibrio. Iako savezne vlasti tvrde da postoje drugi sustavi nadzora, stručnjaci upozoravaju da će takve promjene otežati rano otkrivanje novih žarišta i praćenje trendova.
"Što je nadzor opsežniji, lakše je povezati informacije. Ako stablo padne u šumi, a nitko to ne čuje, je li uopće palo?", rekao je odvjetnik specijaliziran za sigurnost hrane Bill Marler.
"Umjesto da štitimo javno zdravlje, činimo upravo suprotno"
Bivši ravnatelj CDC-a Tom Frieden upozorio je da se obrambeni sustav protiv novih mikrobnih prijetnji slabi upravo u trenutku kada one postaju sve češće.
"Uklanjamo zaštitne mehanizme koji su bili nužni za obranu od mikrobnih prijetnji. Umjesto da štitimo javno zdravlje, činimo upravo suprotno", rekao je Frieden.
Kritike su upućene i zbog američkog povlačenja iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) te smanjenja međunarodnih zdravstvenih programa koje je financirao USAID. Stručnjaci smatraju da se time slabe sustavi ranog upozoravanja na epidemije prije nego što stignu do SAD-a.
Kako dolazi do zaraze?
Vibrio vulnificus prirodno živi u toplim priobalnim vodama, osobito ondje gdje se miješaju morska i slatka voda.
Zaraza nastaje kada otvorena rana dođe u kontakt s kontaminiranom vodom ili konzumacijom sirovih ili nedovoljno termički obrađenih školjkaša, posebno kamenica.
Koji su simptomi?
Simptomi uključuju crvenilo, oticanje, jaku bol i promjene na koži, dok teži slučajevi mogu dovesti do infekcije krvi, sepse i naglog pada krvnog tlaka.
Najveći rizik imaju osobe s bolestima jetre, oslabljenim imunitetom, oboljeli od raka ili HIV-a te pacijenti koji primaju terapije za suzbijanje imunosnog sustava.
CDC procjenjuje da se u Sjedinjenim Državama svake godine zabilježi oko 80.000 infekcija bakterijama iz roda Vibrio, pri čemu je upravo Vibrio vulnificus jedan od najopasnijih uzročnika.
Zdravstvene vlasti savjetuju građanima da izbjegavaju ulazak u more ako imaju otvorene rane, da ih zaštite vodootpornim zavojima ako ulazak ne mogu izbjeći te da odmah potraže liječničku pomoć ako se pojave znakovi infekcije. Također preporučuju oprez pri konzumaciji sirovih kamenica tijekom blagdanskog vikenda.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare