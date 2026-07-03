Ozbiljno upozorenje uoči najvažnijeg praznika: Na američkim plažama vreba "bakterija koja jede meso"

Kako navodi KFF Health News, prošle godine ukinuta je obveza saveznih država koje sudjeluju u CDC-ovom sustavu FoodNet da prijavljuju dio bolesti koje se prenose hranom, među kojima je i Vibrio. Iako savezne vlasti tvrde da postoje drugi sustavi nadzora, stručnjaci upozoravaju da će takve promjene otežati rano otkrivanje novih žarišta i praćenje trendova.