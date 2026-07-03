Gotovac stao uz Milanovića: "Da je Kundid učinio što Plenković traži, postupio bi protuustavno"

"Nisam navijač, a način na koji Plenković i Milanović obnašaju svoje dužnosti mi je odiozan. To su ljudi koji načinom na koji provode političku bitku, sukob ambicija, temperamenata, karijera, taština, preko leđa ne samo generala Kundida, nego preko leđa Ustava i cijele države. Postajemo publika u nečem što vrijeđa ovu državu i njene građane, svodeći stvar na bitku dva ovna na brvnu. Jedan koristi Ustav kao zvučnik svog temperamenta, uživio se u priču da je predsjednik s karakterom, a Plenković koristi zakone u svrhu održavanja svoje političke većine. U ovoj situaciji skloniji sam Milanoviću, mislim da je njegova pozicija bliža onome što Ustav kaže jer on zaista jest vrhovni zapovjednik, i utoliko govoriti da je ono što je general Kundid napravio protuzakonito – da je napravio ono što Plenković doživljava da je stvar zakonita, napravio bi nešto što je protuustavno jer bi zanijekao predsjednika kao vrhovnog zapovjednika.