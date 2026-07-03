MIMOHOD U PARIZU
Gotovac stao uz Milanovića: "Da je Kundid učinio što Plenković traži, postupio bi protuustavno"
Profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu Viktor Gotovac gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o mogućnostima umirovljenja generala Kundida, ali i pravnom aspektu novog političkog sukoba između premijera i predsjednika.
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O umirovljenju generala Kundida
"Postoji nekoliko instituta kojim putem bi se djelatnu vojnu osobu moglo ukloniti s vojničke scene, jedna od njih bila bi dva puta koja bi mogla poduzeti Vlada, a jedan je u rukama predsjednika. Jedan je neprovediv jer je general Kundid mlađi od 60 godina, druga mogućnost na raspolaganju ministru je ona umirovljenja odlukom ministra uz uvjet 30 godina službe, a 15 godina na položaju na kojima je imao staž povećanog trajanja. To je mogućnost koja bi se mogla iskoristiti, ali tu treba staviti ozbiljan zarez – da, ali kada se ne bi radilo o načelniku Glavnog stožera. On nije samo general, vojnik, djelatna vojna osoba, već osoba koja ima specifičnu ustavnu poziciju jer njega imenuje predsjednik na prijedlog Vlade, uz prethodno mišljenje saborskog Odbora za obranu.
U tom pogledu korištenje instituta umirovljenja od strane ministra, koji je jednostran, i ne uvažava da se i u slučaju razrješenja generala Kundida traži i uloga saborskog odbora, Vlade i predsjednika, bi zapravo bilo kršenje te procedure i zloupotreba te pozicije.
Taj postupak bi bio kompromitiran činjenicom, a to je i sukus ovog predmeta, da li je general Kundid pogriješio, a to je pitanje koje je ozbiljnije i od Kundida i Plenkovića i Milanovića – udara u bit države, u Ustav. Isto takvo pitanje pojavilo se i u slučaju imenovanja tada kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda, a to je može li zakon ograničavati ustavnu odredbu? Ustavna odredba prema kojoj je predsjednik vrhovni zapovjednik, i tu nema zareza niti točke, na neki se način ograničava zakonskom odredbom. Čemu služe zakoni? Tehničkom pojašnjenju, provedbenoj proceduri Ustava ili nam mogu koristiti da ograničavamo Ustav, što bi bilo apsolutno protivno logici samog Ustava", kaže Gotovac.
Način na koji i predsjednik i premijer obnašaju dužnost je odiozan
"Nisam navijač, a način na koji Plenković i Milanović obnašaju svoje dužnosti mi je odiozan. To su ljudi koji načinom na koji provode političku bitku, sukob ambicija, temperamenata, karijera, taština, preko leđa ne samo generala Kundida, nego preko leđa Ustava i cijele države. Postajemo publika u nečem što vrijeđa ovu državu i njene građane, svodeći stvar na bitku dva ovna na brvnu. Jedan koristi Ustav kao zvučnik svog temperamenta, uživio se u priču da je predsjednik s karakterom, a Plenković koristi zakone u svrhu održavanja svoje političke većine. U ovoj situaciji skloniji sam Milanoviću, mislim da je njegova pozicija bliža onome što Ustav kaže jer on zaista jest vrhovni zapovjednik, i utoliko govoriti da je ono što je general Kundid napravio protuzakonito – da je napravio ono što Plenković doživljava da je stvar zakonita, napravio bi nešto što je protuustavno jer bi zanijekao predsjednika kao vrhovnog zapovjednika.
Bio sam malo začuđen što su dva nastavnika ustavnog prava prednost dala zakonu pred Ustavom. To mi se učinilo malo neobično. Držim da zakon ne smije ograničavati ustavne pozicije i ustavne moći", rekao je naš sugovornik.
Cijeli razgovor pogledajte u videu.
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