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"kukavički čin"

Pakistanski napadi ubili desetke ljudi u Afganistanu

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Hina
|
29. lip. 2026. 09:29
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10:19
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People gather near a destroyed building after an attack, which the Taliban say was an airstrike carried out by Pakistan's security forces, in Samkani District, Paktia Province, Afghanistan, June 29, 2026.
REUTERS/Stringer

Pakistan je pokrenuo zračne napade i poslao kopnene snage u afganistanske pokrajine duž svoje zapadne granice u nedjelju, ubivši desetke civila, tvrde dužnosnici, a prenosi BBC.

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Afganistanska talibanska vlada osudila je "kukavički čin" i nazvala ga "zločinom i okrutnošću". Najmanje 100 osoba poginulo je ili je ozlijeđeno, rekli su talibanski dužnosnici BBC-u na paštunskom, jednom od službenih jezika Afganistana.

Dvadeset i devet militanata poginulo je u napadima usmjerenim na njihova skrovišta, rekao je pakistanski ministar informiranja Attaullah Tarar, dodavši da su napadi bili odgovor na "nedavne terorističke napade protiv nedužnih ljudi".

Pakistan već dugo optužuje Afganistan da skriva teroriste koji izvode napade na pakistanskom tlu, što talibanska vlada odbacuje.

Kabul je pak prethodno optužio Islamabad za neprovocirane napade u kojima su poginuli civili - iako Pakistan tvrdi da cilja samo militante.

Dvije su se zemlje dogovorile o primirju prošlog listopada nakon tjedana smrtonosnih sukoba. Međutim, kao i s prošlim primirjima postignutim uz međunarodno posredovanje, i to primirje se od tada raspalo.

Teme
afganistansko-pakistanski sukob prekogranični napadi primirje talibani terorizam

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