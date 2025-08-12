Oglas

15. kolovoza

Pala je odluka: U Anchorageu presudni sastanak Trumpa i Putina

N1 Info
12. kol. 2025. 19:35
Trump i Putin REUTERS
REUTERS/Yulia Morozova TPX IMAGES OF THE DAY

Predsjednik SAD-a Donald Trump u petak će se u Anchorageu, najvećem gradu Aljaske, sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, potvrdila je Bijela kuća.

Glasnogovornica Karoline Leavitt izjavila je na konferenciji za medije da je Trump “odlučan pokušati okončati ovaj rat i zaustaviti ubijanje”.

“Kako predsjednik neprestano ponavlja, njegov primarni prioritet uvijek će biti mir i partnerstvo, kad god se ti ishodi mogu postići.

Trenutačno nema svjetskog lidera koji je predaniji sprječavanju ratova ili njihovom završetku od predsjednika Trumpa”, rekla je Leavitt, a prenosi Sky News.

Sastanak dolazi u trenutku kada raste spekulacija zbog izostanka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog s razgovora, a europski čelnici ranije danas lobirali su kod Trumpa da ne isključi Ukrajinu iz procesa.

Razgovarali Lavrov i Rubio

U međuvremenu, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov održao je telefonski razgovor s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom, a obje strane su, prema priopćenju ruskog ministarstva, potvrdile namjeru da sastanak u Anchorageu bude uspješan.

Teme
Karoline Leavitt aljaska anchorage donald trump sastanak trumpa i putina summit na aljasci vladimir putin

