Pala je odluka: U Anchorageu presudni sastanak Trumpa i Putina

Predsjednik SAD-a Donald Trump u petak će se u Anchorageu, najvećem gradu Aljaske, sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, potvrdila je Bijela kuća.
Glasnogovornica Karoline Leavitt izjavila je na konferenciji za medije da je Trump “odlučan pokušati okončati ovaj rat i zaustaviti ubijanje”.
“Kako predsjednik neprestano ponavlja, njegov primarni prioritet uvijek će biti mir i partnerstvo, kad god se ti ishodi mogu postići.
Trenutačno nema svjetskog lidera koji je predaniji sprječavanju ratova ili njihovom završetku od predsjednika Trumpa”, rekla je Leavitt, a prenosi Sky News.
VIDEO | Washington DC: White House Press Secretary Karoline Leavitt (@PressSec) says, "On Friday morning, President Trump will travel across the country to Anchorage, Alaska for a bilateral meeting with Russian President Vladimir Putin. The brutal war between Russia and Ukraine…
Sastanak dolazi u trenutku kada raste spekulacija zbog izostanka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog s razgovora, a europski čelnici ranije danas lobirali su kod Trumpa da ne isključi Ukrajinu iz procesa.
Razgovarali Lavrov i Rubio
U međuvremenu, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov održao je telefonski razgovor s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom, a obje strane su, prema priopćenju ruskog ministarstva, potvrdile namjeru da sastanak u Anchorageu bude uspješan.
