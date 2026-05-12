Palestinski politolog za N1: Doseljenici mijenjaju demografsku i zemljopisnu situaciju na terenu

Palestinski politolog Ibrahim Rabaia uključio se uživo iz Ramallaha u N1 Studiju uživo i s našom Ninom Kljenak govorio o tome kakav je život običnih Palestinaca na Zapadnoj obali i Pojasu Gaze.
Život na Zapadnoj obali je, kaže, kompliciran. "Ali, u Gazi je kompliciranije zbog ograničenja u pogledu višeslojnih pritisaka ondje. Na Zapadnoj obali je situacija iz dana u dan sve gora. Govorimo o podjelama između palestinskih subjekata, o najgoroj ekonomskoj situaciji ikada koju su iskusili Palestinci. Tu mislim na nesigurnost u svakom pogledu. Doseljenici mijenjaju demografsku i zemljopisnu situaciju na terenu", rekao je.
Njegovi studenti, dodao je, poručuju da nemaju nikakve nade u poboljšanje situacije. "Palestinci osjećaju hegemonsku i vrlo brzu transformaciju na terenu. Izraelska vlada sad pokušava provesti svoj projekt prije izbora, sve se odvija puno brže nego prije. Planiraju uspostaviti određene sigurnosna naselja i to je sad prvi put od sporazuma u Oslu. Sankcije EU-a su važne, ali nisu dovoljne da bi promijenile situaciju na terenu i nisu dostatne da bi povratile sigurnost Palestincima i da bi spriječile i otklonile doseljenike od svog nasilnog ponašanja. Doseljenici sad ulaze u svaki grad na Zapadnoj obali, postoji dogovor između njih i vojske, određena igra između njih. Ta igra pogoršava život samih Palestinaca", istaknuo je.
Dodao je da na terenu postoji i jednostrano nasilje. "Nasiljem pokušavaju otkloniti Palestince čak od toga da se bave poljoprivredom na svojim posjedima, sve odugovlače. Potpuno razumijemo i shvaćamo da svugdje u svijetu postoji nesigurnost i politički i sigurnosni pritisak. Živimo u jednom suludom vremenu i postoje unutarnji, društveni, sigurnosni pritisci u svim zemljama na svijetu", kazao je.
Rabaia naglašava da su drugi sukobi, pogotovo rat uz Iranu, trenutno prioritet na međunarodnom dnevnom redu. Rat u Iranu, ističe, povezan je s gospodarskom situacijom u cijelom svijetu. "Ali, naši su strahovi povezani i s budućnošću. Nakon što se ti sukobi riješe, koji će biti njihovi učinci na palestinsku situaciju?", upitao je.
