Palestinski politolog za N1: Doseljenici mijenjaju demografsku i zemljopisnu situaciju na terenu

Njegovi studenti, dodao je, poručuju da nemaju nikakve nade u poboljšanje situacije. "Palestinci osjećaju hegemonsku i vrlo brzu transformaciju na terenu. Izraelska vlada sad pokušava provesti svoj projekt prije izbora, sve se odvija puno brže nego prije. Planiraju uspostaviti određene sigurnosna naselja i to je sad prvi put od sporazuma u Oslu. Sankcije EU-a su važne, ali nisu dovoljne da bi promijenile situaciju na terenu i nisu dostatne da bi povratile sigurnost Palestincima i da bi spriječile i otklonile doseljenike od svog nasilnog ponašanja. Doseljenici sad ulaze u svaki grad na Zapadnoj obali, postoji dogovor između njih i vojske, određena igra između njih. Ta igra pogoršava život samih Palestinaca", istaknuo je.