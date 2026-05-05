Zapovjednik izraelske vojske: Trupe Zapadne obale "ubijaju kao što nisu ubijali od 1967."

Bluth, koji je rođen u naselju na Zapadnoj obali i obrazovan u vjerskoj vojnoj akademiji na okupiranom teritoriju, otvoreno je govorio o diskriminirajućoj vojnoj pravdi koju su njegovi vojnici provodili. Rekao je da su prošle godine na cestama Zapadne obale upucali 42 Palestinca koji su bacali kamenje, inzistirajući da takvi činovi predstavljaju terorizam. Bluth je rekao da vojska ne puca na židovske doseljeničke militante zbog istog djela, napominjući da je u jednoj prilici kad je doseljenik koji je bacao kamenje na vozače ranjen vojnom vatrom, došlo do javne "strke".