Zapovjednik izraelske vojske: Trupe Zapadne obale "ubijaju kao što nisu ubijali od 1967."

Zapovjednik izraelske vojske na Zapadnoj obali rekao je da njegove trupe "ubijaju kao što nisu ubijali od 1967.", uključujući smrtonosno pucanje na Palestince koji na njih bacaju kamenje, prema izraelskom izvješću o njegovim komentarima.
Izjave general-bojnika Avija Blutha, načelnika središnjeg zapovjedništva vojske, izrečene su na nedavnom zatvorenom forumu, ali su procurile u izraelske novine Haaretz. Bluth do sada nije porekao autentičnost ovih napisa, piše Guardian.
Bluth, koji je rođen u naselju na Zapadnoj obali i obrazovan u vjerskoj vojnoj akademiji na okupiranom teritoriju, otvoreno je govorio o diskriminirajućoj vojnoj pravdi koju su njegovi vojnici provodili. Rekao je da su prošle godine na cestama Zapadne obale upucali 42 Palestinca koji su bacali kamenje, inzistirajući da takvi činovi predstavljaju terorizam. Bluth je rekao da vojska ne puca na židovske doseljeničke militante zbog istog djela, napominjući da je u jednoj prilici kad je doseljenik koji je bacao kamenje na vozače ranjen vojnom vatrom, došlo do javne "strke".
"Svaki takav incident ima vrlo ozbiljne posljedice iz društvene perspektive", rekao je Bluth, prema izvješćima, otvoreno priznajući: "Da, to uključuje diskriminaciju".
Palestinci su na Zapadnoj obali podvrgnuti vojnom zakonu i produženom pritvoru bez suđenja, dok Izraelcima sude civilni sudovi. Bluth je rekao da je još jedan način na koji je ublažio zakonska ograničenja za izraelske vojnike na Zapadnoj obali prema dopuštanju sakaćenja Palestinaca uhvaćenih u pokušaju prelaska barijere razdvajanja u Izrael u potrazi za poslom.
"Na barijeri razdvajanja trenutno je dopušteno zaustaviti osumnjičenika pucanjem u koljeno ili ispod kako bi se stvorila 'svijest o barijeri'", rekao je Bluth, dodajući da je to služilo kao odvraćanje. "U palestinskim selima postoji mnogo 'šepajućih spomenika' onima koji su pokušali prijeći, tako da se plaća cijena", rekao je.
Bluth je opravdao svoja pravila angažmana time što je svaki ilegalni palestinski radnik bio "potencijalni terorist". General je prikazao svoje postupke kao dio borbe za "preživljavanje najsposobnijih".
"Ako netko dođe da vas ubije, ubijte njega prvog je norma na Bliskom istoku, pa ubijamo kao što nismo ubijali od 1967.", rekao je Bluth, misleći na rat protiv arapskih država koji je rezultirao trajnom okupacijom Zapadne obale i Gaze. Tisuće Palestinaca ubijeno je u drugoj intifadi od 2000. do 2005.
"Njegov apartheidistički pristup, prema kojem vojska puca samo na palestinske bacače kamenja, a ne na židovske, bio je opravdan na temelju 'socioloških posljedica' pucanja na ove potonje", objavio je Haaretz u uvodniku, pitajući: "Je li uzeo u obzir 'sociološke posljedice' ovih 'jadnih spomenika' na Palestince?"
