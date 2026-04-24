Izrael u Gazi ubio više od 38.000 žena i djevojčica, na desteke tisuća ih je pretvorio u osobe s trajnim invaliditetom
U prosjeku je između 2023. i 2025. ubijeno 47 žena i djevojčica dnevno tijekom izraelskog rata u Gazi, navodi UN
Ta se brojka temelji na podacima Ministarstva zdravstva Gaze, prema kojima je od početka izraelske vojne ofenzive – pokrenute nakon napada Hamasa na jug Izraela 7. listopada 2023. – poginulo 71.200 ljudi.
Prema UN-u, podaci su dodatno "korigirani zbog nedovoljnog prijavljivanja“, jer se pretpostavlja da nisu zabilježene sve smrti.
"Žene, djeca i starije osobe zajedno čine više od polovice svih žrtava“, navodi se u izvješću, uz napomenu da je stvarni broj vjerojatno znatno veći zbog tijela koja su i dalje zatrpana pod ruševinama te kolapsa zdravstvenog i sustava evidencije.
Podaci pokazuju da su vrhunci smrtnosti među ženama i djecom koincidirali s razdobljima velikog razaranja civilne infrastrukture, posebno u ranoj fazi rata kada su uništavani domovi, škole i skloništa.
Izvješće također procjenjuje da gotovo 11.000 žena i djevojčica u Gazi živi s trajnim invaliditetom, piše Euronews.
Nasilje i preživljavanje
Unatoč primirju, situacija na terenu i dalje je iznimno teška, a žene i djevojčice i dalje su izložene ozbiljnim rizicima.
Od stupanja primirja na snagu u listopadu 2025. ubijeno je više od 750 Palestinaca, a više od 2.000 ih je ranjeno, dok Izrael i Hamas međusobno optužuju jedni druge za kršenje primirja.
Osim izravnih žrtava, izvješće ističe i šire posljedice rata, naglašavajući da žene i djevojčice snose nerazmjerno velik teret.
"Osim samog nasilja, svjedočimo i kolapsu sustava o kojem žene i djevojčice ovise za preživljavanje“, rekla je Sofia Calltorp iz UN Women.
Iako se očekivalo da će primirje omogućiti veći dotok humanitarne pomoći, u Gazu i dalje stižu ograničene količine, a stanovnici se suočavaju s nestašicama hrane, lijekova i osnovnih higijenskih potrepština, uključujući uloške.
Razaranje infrastrukture, uključujući bolnice, rodilišta i klinike za plodnost, dodatno je ograničilo pristup zdravstvenim uslugama. UN Women upozorava da je rat doveo do "sustavnog reproduktivnog nasilja“ zbog otežanog pristupa zdravstvenoj skrbi za žene.
Sve više žena na čelu kućanstava
Rat je značajno promijenio strukturu obitelji, pa mnoge žene sada same vode kućanstva. Procjenjuje se da u Gazi više od 58.600 kućanstava vodi žena, odnosno oko 14 posto svih, u usporedbi s devet posto prije rata.
Žene su suočene s velikim teretom – od osiguravanja prihoda i hrane do brige za djecu i starije članove obitelji.
Više od 1,9 milijuna Palestinaca, gotovo cijela populacija Gaze, raseljeno je, često više puta, dok je gotovo 60 posto stanovništva izgubilo svoje domove.
Kućanstva na čijem su čelu žene češće su raseljena i suočavaju se s dodatnim preprekama kada je riječ o pravima na stanovanje i vlasništvo, jer žene često nemaju ista pravna prava kao muškarci.
Dugoročne posljedice
Više od polovice bolnica u Gazi ne funkcionira, a gotovo sve škole su uništene ili oštećene. Gubitak obrazovanja dodatno produbljuje rodne nejednakosti, osobito za djevojčice, kojima se smanjuju mogućnosti zapošljavanja i neovisnosti.
UN Women poziva na potpuno poštivanje primirja u skladu s međunarodnim pravom, neometanu dostavu humanitarne pomoći te obnovu koja uzima u obzir specifične potrebe žena.
Naglašava se i ključna uloga žena u oporavku zajednica, uključujući inicijative poput zajedničkih kuhinja koje pokreću same žene kako bi pomogle svojim susjedima i osigurale osnovne uvjete za preživljavanje.
