DONJA SASKA
Petero ozlijeđenih nakon što je nepoznata tvar poprskana u njemačkom noćnom klubu
Petero ljudi ozlijeđeno je nakon što je nepoznata tvar poprskana u noćnom klubu u sjevernoj njemačkoj saveznoj pokrajini Donjoj Saskoj.
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Policija je priopćila da je u tijeku akcija velikih razmjera u noćnom klubu u Lintigu.
Nepoznata tvar poprskana je u noćnom klubu u kojem se u ranim nedjeljnim satima nalazilo nekoliko stotina ljudi, navodi policija.
Nekoliko posjetitelja osjetilo je poteškoće s disanjem i vrtoglavicu, a neki su izgubili svijest, stoji u policijskom priopćenju.
Hitne službe pružile su pomoć većem broju ljudi.
Uhićen je 19-godišnjak, dodala je policija.
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