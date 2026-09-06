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DONJA SASKA

Petero ozlijeđenih nakon što je nepoznata tvar poprskana u njemačkom noćnom klubu

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Hina
|
06. ruj. 2026. 10:45
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AFP /njemačka, policija, njemačka policija
Michaela STACHE / AFP

Petero ljudi ozlijeđeno je nakon što je nepoznata tvar poprskana u noćnom klubu u sjevernoj njemačkoj saveznoj pokrajini Donjoj Saskoj.

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Policija je priopćila da je u tijeku akcija velikih razmjera u noćnom klubu u Lintigu.

Nepoznata tvar poprskana je u noćnom klubu u kojem se u ranim nedjeljnim satima nalazilo nekoliko stotina ljudi, navodi policija.

Nekoliko posjetitelja osjetilo je poteškoće s disanjem i vrtoglavicu, a neki su izgubili svijest, stoji u policijskom priopćenju.

Hitne službe pružile su pomoć većem broju ljudi.

Uhićen je 19-godišnjak, dodala je policija.

Teme
donja saska napad njemačka policija

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