Rusi traže operatere dronova za obranu Moskve, iskustvo nije potrebno

Reuters nije mogao utvrditi kada je oglas prvi put objavljen, ali ažuriran je 1. srpnja. U lipnju je Ukrajina pojačala napade dronovima na Moskvu, uključujući dva napada u roku od tri dana na veliku rafineriju nafte koja se nalazi unutar gradske obilaznice. Kremlj je izjavio da se poduzimaju mjere za jačanje ruske obrane od takvih napada. Rusija je ovog tjedna izvela najsmrtonosniji napad na Kijev ove godine, ubivši najmanje 30 ljudi.