NAPETOSTI RASTU
Treba li nogomet FIFA-u? Svjetsko prvenstvo ruši rekorde, ali nezadovoljstvo nikad nije bilo veće
Dok Svjetsko nogometno prvenstvo ponovno privlači milijune gledatelja, FIFA se suočava s dosad možda i najvećim valom kritika. Stručnjaci za sportsko upravljanje upozoravaju da je organizacija posljednjih godina postala simbol sve veće komercijalizacije nogometa, političkog utjecaja i netransparentnog upravljanja.
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Povjerenje u FIFA-u dodatno su narušili bliski odnosi predsjednika Giannija Infantina s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, odluka da Svjetsko prvenstvo 2034. organizira Saudijska Arabija te širenje Svjetskog klupskog prvenstva.
Igrači i njihovi sindikati upozoravaju da sve veći broj natjecanja dodatno opterećuje ionako prenatrpan kalendar.
Model financiranja koči promjene
Prema mišljenju stručnjaka, FIFA moć temelji na golemim prihodima koje ostvaruje od Svjetskog prvenstva i drugih natjecanja, ali i na sustavu financiranja nacionalnih nogometnih saveza. Svaka od 211 članica ima jedan glas na predsjedničkim izborima, dok zauzvrat dobiva financijsku potporu za razvoj nogometa. Kritičari tvrde da takav model pogoduje održavanju postojećeg vodstva i obeshrabruje ozbiljne reforme.
Dio analitičara smatra da bi promjene mogla pokrenuti jedino politička intervencija, primjerice Europske unije, koja bi FIFA-u regulirala na sličan način kao velike tehnološke kompanije.
U međuvremenu su pojedine navijačke udruge Europskoj komisiji podnijele pritužbe zbog visokih cijena ulaznica za Svjetsko prvenstvo, no konkretni politički potezi zasad izostaju.
Napetost između UEFA-e i FIFA-e
Sve su vidljivije i napetosti između FIFA-e i UEFA-e. Europska nogometna federacija posljednjih godina više je puta javno kritizirala Infantina, a pojedini stručnjaci smatraju da bi upravo UEFA mogla predvoditi eventualne promjene u svjetskom nogometu. Ipak, upozoravaju da bi svaki ozbiljniji raskol mogao naštetiti manjim nogometnim savezima koji uvelike ovise o FIFA-inim sredstvima za razvoj.
S druge strane, Infantino odbacuje kritike i ističe da se sav prihod FIFA-e vraća u nogomet kroz ulaganja u nacionalne saveze i razvoj sporta, osobito u siromašnijim zemljama. Tvrdi da nijedna druga organizacija ne ulaže u države poput Južnog Sudana ili Butana.
Unatoč sve većem nezadovoljstvu, većina stručnjaka zaključuje da trenutno ne postoji organizacija koja bi mogla preuzeti FIFA-inu ulogu, piše Deutsche Welle.
Upravo zato, iako kritike nikada nisu bile glasnije, ozbiljne reforme ili mogući raskol u svjetskom nogometu za sada se i dalje smatraju malo vjerojatnima.
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