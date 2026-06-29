Treba li nogomet FIFA-u? Svjetsko prvenstvo ruši rekorde, ali nezadovoljstvo nikad nije bilo veće

Sve su vidljivije i napetosti između FIFA-e i UEFA-e. Europska nogometna federacija posljednjih godina više je puta javno kritizirala Infantina, a pojedini stručnjaci smatraju da bi upravo UEFA mogla predvoditi eventualne promjene u svjetskom nogometu. Ipak, upozoravaju da bi svaki ozbiljniji raskol mogao naštetiti manjim nogometnim savezima koji uvelike ovise o FIFA-inim sredstvima za razvoj.