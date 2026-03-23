Imaju li benzinske crpke u Hrvatskoj dovoljno goriva? Evo odgovora iz INA-e

Nakon što je Vlada obavijestila o novim cijenama goriva, na benzinskim postajama stvaraju se velike gužve. Na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković predstavio je deseti paket mjera za zaštitu građana i gospodarstva od rasta cijena energenata, koji je dodatno potaknut situacijom na Bliskom istoku.
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je u ponedjeljak nakon sjednice Vlade da država najnovijim mjerama nastoji, isto tako, suzbiti benzinski turizam, a potrošače je pozvao da ne stvaraju zalihe jer je to, prema njegovim riječima, iracionalno, budući da je sigurnost opskrbe neupitna. "Danas smo donijeli paket mjera za ublažavanje cjenovnog pritiska, prvenstveno za eurodizel, čija će cijena s dosadašnjih 1,55 eura ići na 1,73 eura. Bez mjera Vlade išao bi na 1,86 eura, što bi bio skok od 31 eurocenta, a zbog mjera Vlade rast će 18 eurocenti", naveo je Šušnjar.
No, ako itko zna kakva je situacija s gorivom, onda su to same benzinske. Iz INA-e za Večernji list javljaju da su na sve scenarije spremni. "INA kao strateški važna kompanija za sigurnost opskrbe energentima u Republici Hrvatskoj kontinuirano prati situaciju na tržištu te je spremna pravovremeno reagirati na sve izazove.
Trenutačna situacija na globalnom tržištu je neizvjesna i podložna brzim promjenama, ponajprije zbog geopolitičkih okolnosti, uključujući rat na Bliskom istoku, što se odražava i na tržište naftnih derivata. Ako dođe do povremene nedostupnosti pojedinih goriva na određenim maloprodajnim mjestima, to je rezultat povećane potražnje, koja je dijelom potaknuta reakcijama potrošača na aktualna zbivanja. Opskrba je stabilna te INA poduzima sve potrebne korake kako bi osigurala kontinuitet isporuke na svojim lokacijama", odgovorili su.
Podsjećamo, od utorka će Eurosuper 95 poskupjeti s 1,55 na 1,62 eura, dok bi bez Vladine intervencije cijena iznosila 1,71 euro. Dizel će porasti s 1,55 na 1,73 eura, umjesto mogućih 1,86 eura bez mjera, dok će plavi dizel skočiti s 0,89 na 1,19 eura, a bez intervencije dosegnuo bi 1,23 eura.
PROČITAJTE JOŠ
