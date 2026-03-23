Imaju li benzinske crpke u Hrvatskoj dovoljno goriva? Evo odgovora iz INA-e

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je u ponedjeljak nakon sjednice Vlade da država najnovijim mjerama nastoji, isto tako, suzbiti benzinski turizam, a potrošače je pozvao da ne stvaraju zalihe jer je to, prema njegovim riječima, iracionalno, budući da je sigurnost opskrbe neupitna. "Danas smo donijeli paket mjera za ublažavanje cjenovnog pritiska, prvenstveno za eurodizel, čija će cijena s dosadašnjih 1,55 eura ići na 1,73 eura. Bez mjera Vlade išao bi na 1,86 eura, što bi bio skok od 31 eurocenta, a zbog mjera Vlade rast će 18 eurocenti", naveo je Šušnjar.