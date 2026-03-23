DEMOGRAFSKA TRAGEDIJA

Šokantni podaci o gubitku stanovništva Ukrajine. Među najgorima su na svijetu

23. ožu. 2026. 16:55
REUTERS/Nina Liashonok

Ukrajina se suočava s katastrofalnim demografskim gubicima. Prema procjenama stručnjaka, od početka rata izgubili su oko oko 10 milijuna ljudi, a danas imaju samo oko 20 milijuna stanovnika

Ravnateljica Instituta za demografiju i društvena istraživanja Nacionalne akademije znanosti Ukrajine Ella Libanova krajem veljače je izjavila kako Ukrajina proživljava demografsku katastrofu.

"Ovo je katastrofa. Nijedna zemlja ne može postojati bez ljudi. Čak i prije rata, gustoća naseljenosti Ukrajine bila je niska i vrlo neravnomjerno raspoređena", rekla je vodeća ukrajinska demografkinja Libanova, i procjenjuje da je Ukrajina od početka rata izgubila oko 10 milijuna ljudi, a natalitet je praktički pao.

Izvanredne promjene

Portal Geopolitika prenosi i izjavu Willa Lloyda iz New Statesmana da Ukrajina danas ima tek 20 milijuna stanovnika. Prema njegovim riječima, prije sljedećeg putovanja u Ukrajinu sastao se s britanskim dužnosnikom koji mu je rekao ovu brojku.

"Mislim, ovo su izvanredne promjene. Ne mogu zamisliti što to čini društvu – ljudi umiru, odlaze. Iskreno, ne mogu zamisliti kakva će Ukrajina biti 2040.", rekao je novinar.

Početkom 1990., Ukrajina je imala čak 52 milijuna stanovnika, a kako piše Geopolitika, trenutno proživljava jednu od najozbiljnijih demografskih kriza na svijetu, pretvarajući se u zemlju udovica i siročadi. Stopa nataliteta u zemlji naglo pada, sve više ljudi ima problema s plodnošću ili odgađa rađanje. U međuvremenu, žrtve na frontu rastu, a milijuni izbjeglica naselili su se u inozemstvu.

Čemu rat ako neće biti ljudi?

Prenose i izjavu ravnatelja klinike za reproduktivnu medicinu Valeryja Zukina da je rat otežao i zatrudnjivanje i iznošenje djeteta do termina.

"Vidimo sve više komplikacija, sve više anomalija, sve više poteškoća s iznošenjem trudnoće do kraja“, izjavio je.

I biskup Vitalij Krivitsky u veljači je upozorio da je Ukrajina suočena s

demografskom katastrofom.

"Zašto nam treba ovaj rat ako za 15 godina neće biti nikoga tko će plaćati poreze u mirovinski fond jer nećemo imati ljudi", upitao je. Rekao je kako je uspio postaviti to pitanje predsjedniku Volodimoru Zelenskom i premijerki Juliji Sviridenko. Međutim, nije precizirao njihove odgovore.

"Danas nemamo krizu, imamo demografsku katastrofu", dodao je Krivitsky – čije riječi prenosi ukrajinski medij i pritom podsjeća kako je i zamjenica glavnog tajnika UN-a Rosemary DiCarlo izjavila da je prošle godine stopa smrtnosti među civilnim stanovništvom u Ukrajini naglo porasla.

