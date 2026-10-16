LIKVIDIRAN I UČITELJ
Pokolj u školi u Oregonu: Ubijena djeca u dobi od pet, osam i 11 godina
U osnovnoj školi u američkoj saveznoj državi Oregon šesnaestogodišnjak je ubio troje djece i učitelja, nakon čega ga je ustrijelila osoba koja se zatekla u blizini, prenosi u petak BBC navodeći policiju.
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Osumnjičenik, čije ime nije objavljeno, u četvrtak poslijepodne nasilno je ušao u osnovnu školu Silver Rail u gradu Bendu, potvrdio je medijima načelnik policije toga grada Mike Krantz.
Tinejdžera je ustrijelio i usmrtio građanin koji je "za njim ušao u zgradu škole i s njim se sukobio", rekao je Krantz. Policija je stigla tri minute kasnije.
Ubijena djeca imala su pet, osam i 11 godina. Sedmogodišnje dijete i 54-godišnji učitelj prevezeni su u bolnicu u kritičnom stanju. Nije jasno je li napadač bio na bilo koji način povezan sa školom.
AP: Oregon elementary school shooter "used a pump-action shotgun that was purchased by his mother, according to a law enforcement official briefed on the shooting."https://t.co/yF6lzlyeze— Steve Lookner (@lookner) October 16, 2026
Policija je izvijestila da je napadač 16-godišnjak iz lokalne zajednice, no nisu iznijeli dodatne pojedinosti o njemu niti o identitetu žrtava.
Osnovnu školu Silver Rail pohađa oko 450 djece, a u njoj radi više od 40 odraslih zaposlenika, objavila je policija.
🇺🇸 A teenager shot and killed three children and a teacher at an elementary school in the US state of Oregon, police said, adding the assailant was later killed by an armed bystander who pursued him into the building.— AFP News Agency (@AFP) October 16, 2026
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Prema podacima baze "K-12 School Shooting Database" prošle je godine u američkim školama zabilježeno 235 incidenata s pucnjavom, a ove godine ih je dosad bilo najmanje 140.
Nasilje vatrenim oružjem svakodnevna je pojava u Sjedinjenim Državama – zemlji u kojoj je u optjecaju više komada vatrenog oružja nego što ima stanovnika. U SAD-u je ujedno evidentirana najviša stopa smrtnih slučajeva povezanih s vatrenim oružjem u usporedbi sa svim razvijenim nacijama.
Godine 2022. masakr u osnovnoj školi u Uvaldeu izazvao je ogorčenje u cijeloj zemlji jer je tada u pucnjavi smrtno stradala 21 osoba, među njima i 19 djece.
Un menor mata a tres niños de 5, 8 y 11 años y a una profesora en una escuela de Oregón en un nuevo tiroteo masivo pic.twitter.com/dwdIGV3Wp5— EL MUNDO (@elmundoes) October 16, 2026
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