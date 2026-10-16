Oglas

LIKVIDIRAN I UČITELJ

Pokolj u školi u Oregonu: Ubijena djeca u dobi od pet, osam i 11 godina

author
Hina
|
16. lis. 2026. 15:00
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
REUTERS
Rob Kerr/ REUTERS

U osnovnoj školi u američkoj saveznoj državi Oregon šesnaestogodišnjak je ubio troje djece i učitelja, nakon čega ga je ustrijelila osoba koja se zatekla u blizini, prenosi u petak BBC navodeći policiju.

Oglas

Osumnjičenik, čije ime nije objavljeno, u četvrtak poslijepodne nasilno je ušao u osnovnu školu Silver Rail u gradu Bendu, potvrdio je medijima načelnik policije toga grada Mike Krantz.

Tinejdžera je ustrijelio i usmrtio građanin koji je "za njim ušao u zgradu škole i s njim se sukobio", rekao je Krantz. Policija je stigla tri minute kasnije.

Ubijena djeca imala su pet, osam i 11 godina. Sedmogodišnje dijete i 54-godišnji učitelj prevezeni su u bolnicu u kritičnom stanju. Nije jasno je li napadač bio na bilo koji način povezan sa školom.

Policija je izvijestila da je napadač 16-godišnjak iz lokalne zajednice, no nisu iznijeli dodatne pojedinosti o njemu niti o identitetu žrtava.

Osnovnu školu Silver Rail pohađa oko 450 djece, a u njoj radi više od 40 odraslih zaposlenika, objavila je policija.

Prema podacima baze "K-12 School Shooting Database" prošle je godine u američkim školama zabilježeno 235 incidenata s pucnjavom, a ove godine ih je dosad bilo najmanje 140.

Nasilje vatrenim oružjem svakodnevna je pojava u Sjedinjenim Državama – zemlji u kojoj je u optjecaju više komada vatrenog oružja nego što ima stanovnika. U SAD-u je ujedno evidentirana najviša stopa smrtnih slučajeva povezanih s vatrenim oružjem u usporedbi sa svim razvijenim nacijama.

Godine 2022. masakr u osnovnoj školi u Uvaldeu izazvao je ogorčenje u cijeloj zemlji jer je tada u pucnjavi smrtno stradala 21 osoba, među njima i 19 djece.

Pročitajte još

Teme
oregon pokolj u školi sad ubojstvo djece

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ