Pola milijuna Talijana štrajkalo i prosvjedovalo protiv proračuna Giorgije Meloni: "Trebamo promjenu"

Desničarska stranke Giorgije Meloni, Braća Italije, uvjerljivo vodi u anketama, a njezina vladajuća koalicija i dalje je stabilna više od tri godine nakon što je došla na vlast. U nekim nedavnim anketama, međutim, može se vidjeti pad vladine popularnosti i blagi rast potpore oporbi lijevog centra. Sljedeći izbori će se održati 2027. godine.