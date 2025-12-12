Oglas

Pola milijuna Talijana štrajkalo i prosvjedovalo protiv proračuna Giorgije Meloni: "Trebamo promjenu"

author
Hina
|
12. pro. 2025. 18:55
Giorgia Meloni attends her end-of-year press conference in Rome, Italy, January 9, 2025. REUTERS/Remo Casilli
REUTERS / Remo Casilli

Nacionalni štrajk najvećeg talijanskog sindikata, organiziran u znak prosvjeda protiv proračuna premijerke Giorgije Meloni za 2026. godinu, izveo je u petak tisuće ljudi na ulice i poremetio rad vlakova, škola i drugih javnih službi diljem zemlje.

Sindikat CGIL procjenjuje da se oko 61 posto svih zaposlenika javnog i privatnog sektora pridružilo štrajku prosvjedu, dok je više od 500.000 ljudi sudjelovalo na prosvjednim skupovima u glavnim talijanskim gradovima.

CGIL ima oko pet milijuna članova, od kojih su polovina umirovljenici. Policijske procjene o broju prosvjednika nisu odmah bile dostupne. 

"Većina radnika koja pokreće ovu zemlju ne slaže se i ne prihvaća proračun ove vlade", rekao je šef CGIL-a Maurizio Landini na skupu u Firenzi. "Danas se jasnije nego ikad vidi da trebamo promjenu."

CGIL, zajedno s drugim sindikatima, kritizirao je planirano povećanje proračunske potrošnje na obranu te je pozvao na više ulaganja u zdravstvo i obrazovanje te mjere koje bi dovele do povećanja plaća i mirovina.

Vlada kaže da proračun, koji su dobro primila financijska tržišta i rejting agencije, osnažuje talijanske javne financije dok smanjuje poreze za srednje dohotke. U Italiji se proteklih mjeseci nižu nacionalni štrajkovi i prosvjedi protiv vladinih gospodarskih politika i podrške Izraelu.

Desničarska stranke Giorgije Meloni, Braća Italije, uvjerljivo vodi u anketama, a njezina vladajuća koalicija i dalje je stabilna više od tri godine nakon što je došla na vlast. U nekim nedavnim anketama, međutim, može se vidjeti pad vladine popularnosti i blagi rast potpore oporbi lijevog centra. Sljedeći izbori će se održati 2027. godine.

