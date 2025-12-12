Pola milijuna Talijana štrajkalo i prosvjedovalo protiv proračuna Giorgije Meloni: "Trebamo promjenu"

Nacionalni štrajk najvećeg talijanskog sindikata, organiziran u znak prosvjeda protiv proračuna premijerke Giorgije Meloni za 2026. godinu, izveo je u petak tisuće ljudi na ulice i poremetio rad vlakova, škola i drugih javnih službi diljem zemlje.
Sindikat CGIL procjenjuje da se oko 61 posto svih zaposlenika javnog i privatnog sektora pridružilo štrajku prosvjedu, dok je više od 500.000 ljudi sudjelovalo na prosvjednim skupovima u glavnim talijanskim gradovima.
CGIL ima oko pet milijuna članova, od kojih su polovina umirovljenici. Policijske procjene o broju prosvjednika nisu odmah bile dostupne.
"Većina radnika koja pokreće ovu zemlju ne slaže se i ne prihvaća proračun ove vlade", rekao je šef CGIL-a Maurizio Landini na skupu u Firenzi. "Danas se jasnije nego ikad vidi da trebamo promjenu."
CGIL, zajedno s drugim sindikatima, kritizirao je planirano povećanje proračunske potrošnje na obranu te je pozvao na više ulaganja u zdravstvo i obrazovanje te mjere koje bi dovele do povećanja plaća i mirovina.
Vlada kaže da proračun, koji su dobro primila financijska tržišta i rejting agencije, osnažuje talijanske javne financije dok smanjuje poreze za srednje dohotke. U Italiji se proteklih mjeseci nižu nacionalni štrajkovi i prosvjedi protiv vladinih gospodarskih politika i podrške Izraelu.
Desničarska stranke Giorgije Meloni, Braća Italije, uvjerljivo vodi u anketama, a njezina vladajuća koalicija i dalje je stabilna više od tri godine nakon što je došla na vlast. U nekim nedavnim anketama, međutim, može se vidjeti pad vladine popularnosti i blagi rast potpore oporbi lijevog centra. Sljedeći izbori će se održati 2027. godine.
