Oglas

poljoprivrednici i stočari

FOTO / Prosvjedi u Madridu zbog Mercosura: "Ako selo ne proizvodi, grad ne jede"

author
Hina
|
11. velj. 2026. 20:48
Mercosur
OSCAR DEL POZO / AFP

Poljoprivrednici i stočari iz različitih dijelova Španjolske došli su s traktorima u srijedu u Madrid prosvjedujući protiv smanjenja novca u budućoj Zajedničkoj poljoprivrednoj politici i trgovinskog sporazuma između Europske unije i zemalja Mercosura.

Oglas

Oko 8000 poljoprivrednika prosvjedovalo je u središtu glavnog grada s oko 500 traktora, izvijestio je organizator prosvjeda dok je vlada navela da se okupilo 1500 prosvjednika s 367 traktora.

Poljoprivrednici pristigli iz nekoliko pokrajina prošli su centrom Madrida i zaustavili se ispred ministarstva poljoprivrede, ribarstva i hrane gdje su pročitali svoje zahtjeve.

Nosili su transparente s parolama "U obranu sela koje hrani Europu“, "Kad se selo digne, Europa staje", "Ne Mercosuru" i "Ako selo ne proizvodi, grad ne jede".

Na trenutke su se izravno obraćali građanima koji su promatrali i pljeskali prolasku traktora. Sporazumom između 27 zemalja EU-a i južnoameričkog bloka Mercosur, koji čine Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj, stvorila bi se zona slobodne trgovine.

Španjolski poljoprivrednici upozoravaju da ne mogu cjenovno konkurirati proizvodima s tih tržišta na kojima proizvođači imaju labavija pravila.

"Treba osvijestiti građane da će ih ovo direktno pogoditi, da će konzumirati proizvode lošije kvalitete, jer je tamo proizvodnja veća i lošija i da koriste kemikalije koje su ovdje već godinama zabranjene", istaknuo je na prosvjedu Miguel Ángel Aguilera, predsjednik udruge poljoprivrednika UNASPI.

Upozorio je i da poljoprivrednici u Španjolskoj već godinama trpe veliki pritisak, s troškovima proizvodnje koji neprestano rastu, osobito od početka rata u Ukrajini.

Mercosur Madrid
OSCAR DEL POZO / AFP / OSCAR DEL POZO

Premijer Španjolske brani sporazum

Premijer Pedro Sanchez je u srijedu branio sporazum između EU-a i Mercosura rekavši da se on razlikuje od „zakona džungle koji Sjedinjene Države s Donaldom Trumpom na čelu pokušavaju jednostrano nametnuti“.

„Srećom, postoji mnogo regionalnih blokova koji žele surađivati s EU-om“, rekao je tijekom obraćanja u parlamentu u Madridu. Naglasio je da je nakon više od 25 godina pregovora različitih vlada došlo do  sporazuma s Mercosurom koji stvara "okvir predvidljivosti i sigurnosti“.

Mercosur
OSCAR DEL POZO / AFP

Sporazumom, koji je trenutno sudski blokiran u očekivanju mišljenja Suda EU-a, smanjile bi se carine za europske proizvode poput automobila, strojeva, kemikalija i lijekova, ali bi se povećale uvozne kvote za poljoprivredne proizvode Mercosura kao što su govedina, perad, šećer i soja.

Poljoprivrednici su s ulica Madrida upozorili i na sve manji interes mladih za bavljenje poljoprivredom "zbog smanjenja njene profitabilnosti". Također su poručili da će ih ugroziti smanjenje novca predviđeno u nadolazećoj  Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU-a, oko koje se još uvijek vode pregovori u Bruxellesu.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
eu-mercosur madrid mercosur sporazum eu-mercosur španjolska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ