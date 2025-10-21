otkriveni i na drugim mjestima
Poljska nije izoliran slučaj: Što treba znati o tajnim tunelima za migrante
Službenici Podlašske granične straže otkrili su u petak tunel ispod poljsko-bjeloruske granice. Slični tuneli pronađeni su i u Mađarskoj.
U petak su službenici Podlašske granične straže otkrili tunel koji povezuje bjelorusku stranu granice s Poljskom, izvijestio je poljski ministar unutarnjih poslova Marcin Kierwiński. Ovo je drugi tunel otkriven u Poljskoj ove godine.
Vlasti još uvijek istražuju tko je i kada iskopao tunel, no Varšava je optužila Bjelorusiju da pomaže ilegalnim migrantima u prelasku granice, prema ruskoj državnoj novinskoj agenciji TASS. Ostaje nejasno ima li Bjelorusija ikakve veze s tunelom, prenosi euronews.
Od 2021. godine bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko olakšao je državljanima trećih zemalja dobivanje bjeloruske vize i obećao im put prema Europi.
Kao posljedica toga, mnogi su ušli u Bjelorusiju u nadi da će preko Poljske stići do Europske unije. No, poljske oružane snage i graničari vraćali su ih natrag, ostavljajući mnoge zaglavljene između dviju strana.
Lukašenko odbacuje optužbe da Bjelorusija zajedno s Rusijom namjerno šalje ilegalne migrante u Europu. "Uvjerili su sami sebe da je Bjelorusija kriva za migrantsku krizu. No mi apsolutno nismo krivi,“ prenosi TASS njegove riječi.
Minsk je pomagao Europskoj uniji u borbi protiv ilegalne migracije sve dok sankcije nisu uvedene protiv Bjelorusije. "Nećemo vas više štititi kao prije. Nećemo migrante presretati na granici, kao što je to ranije bio slučaj,“ rekao je Lukašenko.
Godine 2025. Poljska je završila izgradnju električne ograde duž cijele granice s Bjelorusijom, opremljene umjetnom inteligencijom koja otkriva i najmanje signale. Trošak je, prema TASS-u, iznosio 136,6 milijuna dolara.
Tuneli za krijumčarenje otkriveni i na srpsko-mađarskoj granici
Poljska, međutim, nije jedina zemlja koja se suočava s tunelima za krijumčarenje. Mađarska se s istim problemom suočila ranije – mađarska policija otkrila je tunel dug 24 metra na granici sa Srbijom, u blizini mađarskog grada Morahala. O tome su srpski mediji izvijestili u lipnju 2020. godine.
Bio je to treći tunel otkriven u Mađarskoj na tom području u samo jednoj godini, izvijestila je Radiotelevizija Srbije (RTS).
Godine 2019. mađarska je policija otkrila dva takva tunela kojima su se migranti koristili za prelazak sa srpske strane prema zapadnoj Europi. Jedan tunel u blizini sela Ašothalom bio je dug 34 metra – tada je uhićeno 44 migranata i jedan krijumčar. Drugi tunel u selu Csikeria bio je dug 21,7 metara.
Mađarski predsjednik Viktor Orbán već dugo poziva na donošenje novih zakona kojima bi se ograničio priljev ilegalnih migranata. U jeku migrantske krize 2015. godine, Mađarska je podigla žičane ograde na svojim južnim granicama kako bi zaustavila dotok ljudi prema zapadnoj Europi.
Diljem Europe zemlje počinju uvoditi strože mjere za suzbijanje ilegalne migracije. U Njemačkoj se, uz pojačane granične kontrole, raspravlja o centrima za deportaciju u trećim zemljama te o dodatnim centrima unutar države. O tome je nedavno u Münchenu razgovarao savezni ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt sa svojim kolegama.
