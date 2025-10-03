Ponovno zatvoren Oktoberfest! Ovaj put zbog prevelikih gužvi

Gužve su se vratile. Oktoberfest u Münchenu započeo je svoj posljednji vikend.
Nakon posla svi su se sjetili na Oktoberfest
Navala posjetitelja bila je toliko masovna u petak da je završila nakon samo nekoliko sati: Organizatori su objavili da je Oktoberfest prenatrpan. Oktoberfest zatvoren!
"Molimo vas da ne idete na festivalski prostor", pisalo je na službenoj Instagram stranici Oktoberfesta.
Oktoberfest je već dva puta bio prisiljen zatvoriti se. Prvo zbog prenapučenosti, a zatim zbog dojave o bombi. Po najljepšem blagdanskom vremenu, zabava u Wiesnu se nastavlja – barem za sve koji su već na licu mjesta, piše Bild.
Das Oktoberfest ist wegen Überfüllung geschlossen. Bitte fahrt nicht mehr zum Festgelände.— Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 3, 2025
Oktoberfest is closed due to overcrowding. Please refrain from travelling to festival area. pic.twitter.com/IRy2n4GNB9
Glavni ulazi zatvoreni zbog gužve
Do podneva je toliko ljudi upalo na festival da je organizator, neposredno prije 17 sati, objavio: "Glavni ulazi na festivalski prostor na stanici podzemne željeznice Theresienwiese zatvoreni su zbog velike gužve."
Oktoberfest traje do 5. listopada. Ovdje ćete pronaći najvažnije informacije o posljednjem vikendu Wiesna!
