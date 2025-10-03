Oglas

festival prenatrpan

Ponovno zatvoren Oktoberfest! Ovaj put zbog prevelikih gužvi

N1 Info
03. lis. 2025. 18:13
oktoberfest
REUTERS / Angelika Warmuth

Gužve su se vratile. Oktoberfest u Münchenu započeo je svoj posljednji vikend.

Nakon posla svi su se sjetili na Oktoberfest

Navala posjetitelja bila je toliko masovna u petak da je završila nakon samo nekoliko sati: Organizatori su objavili da je Oktoberfest prenatrpan. Oktoberfest zatvoren!

"Molimo vas da ne idete na festivalski prostor", pisalo je na službenoj Instagram stranici Oktoberfesta.

Oktoberfest je već dva puta bio prisiljen zatvoriti se. Prvo zbog prenapučenosti, a zatim zbog dojave o bombi. Po najljepšem blagdanskom vremenu, zabava u Wiesnu se nastavlja – barem za sve koji su već na licu mjesta, piše Bild.

Glavni ulazi zatvoreni zbog gužve

Do podneva je toliko ljudi upalo na festival da je organizator, neposredno prije 17 sati, objavio: "Glavni ulazi na festivalski prostor na stanici podzemne željeznice Theresienwiese zatvoreni su zbog velike gužve."

Oktoberfest traje do 5. listopada. Ovdje ćete pronaći najvažnije informacije o posljednjem vikendu Wiesna!

oktoberfest

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
