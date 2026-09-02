Arctic Endurance
Danska "prvi puta u novijoj povijesti" povukla ovaj potez: "To šalje poruku"
Prvi put u novijoj povijesti danski ročnici raspoređeni su na Grenlandu dok Danska nastoji ojačati svoju prisutnost na Arktiku nakon američkih zahtjeva za preuzimanjem tog teritorija.
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Američki predsjednik Donald Trump u više je navrata nastojao preuzeti poluautonomni danski otok, pozivajući se na pitanja nacionalne sigurnosti i optužujući Kopenhagen da zanemaruje obranu Arktika. Danska i Grenland odlučno su odbacili tu ideju.
Ročnici su dio prve skupine obuhvaćene novim danskim programom produljenoga vojnog roka, čija je svrha osposobiti vojnike za djelovanje u jednoj od strateški najvažnijih i najzahtjevnijih regija kraljevstva.
„To pokazuje da smo ovdje i da ne mislimo samo na sebe, nego i na ljude na Grenlandu“, rekao je Reutersu 19-godišnji ročnik David.
Kopenhagen je obećao izdvojiti milijarde dolara za jačanje obrane Arktika nakon što je danski ministar obrane priznao da se godinama premalo ulagalo u tu regiju.
„Naravno, dio smo šire slike strateške komunikacije o Grenlandu, ali naša je uloga ovdje jednostavno nastaviti obuku ročnika, odnosno vojnika, te steći više iskustva u obuci na arktičkom terenu i u arktičkoj klimi“, rekla je zapovjednica satnije, kapetanica Laura Jepsen.
Ročnici sudjeluju u vojnoj vježbi Arctic Endurance, tijekom koje se vojnici obučavaju za borbu i preživljavanje u ekstremno hladnim vremenskim uvjetima.
Vježba je dio operacije Arktički stražar (Arctic Sentry), NATO-ove misije pokrenute ove godine s ciljem jačanja prisutnosti Saveza na Arktiku i smirivanja napetosti unutar NATO-a nakon Trumpovih izjava o Grenlandu.
Rusija je kritizirala sve veću aktivnost NATO-a u regiji, opisujući je kao izravnu sigurnosnu prijetnju koja povećava rizik od sukoba. Kina je pojačala svoje aktivnosti u toj regiji bogatoj mineralima, uglavnom u partnerstvu s Moskvom.
Tijekom obuke sjeverno od Arktičkog kruga ročnici su se kretali krajolikom ogoljenih stijena i prostranih područja bez ijednog stabla na vidiku.
„Mislim da to šalje poruku da Danska jača svoje obrambene kapacitete za budućnost“, rekao je 22-godišnji Anton, jedan od ročnika.
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