Potres magnitude 5,3 u Grčkoj, snažno se osjetio u Ateni

Grčka se nalazi iznad nekoliko geoloških rasjeda i često je pogađaju potresi. U svibnju je potres jačine 6,1 po Richteru pogodio grčki otok Kretu i osjetio se sve do Egipta, ali i u grčkome glavnom, gradu, a u siječnju i veljači zabilježena je snažna seizmička aktivnost na području otoka Santorinija u Egejskom moru.