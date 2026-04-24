5,7 po richteru

Jak potres kod Krete

Hina
24. tra. 2026. 08:22
kreta potres
Potres magnitude 5,7 zabilježen je rano u petak u morskom području jugoistočno od grčkog otoka Krete, objavio je Geodinamički institut u Ateni.

Za sada nema izvješća o većoj šteti ili ozlijeđenima. Vlasti provode provjere, izvijestila je grčka televizija ERTNews.

Potres se osjetio diljem južnog Egejskog mora i trajao je nekoliko sekundi, rekli su stanovnici.

Prema podacima Geodinamičkog instituta, epicentar potresa bio je oko 20 kilometara južno od lučkog grada Ierapetre, na dubini od oko 10 kilometara ispod morskog dna.

Kreta se nalazi sjeverno od dubokog tektonskog rasjeda gdje se susreću afrička i euroazijska ploča, zbog čega je područje sklono učestalim potresima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

