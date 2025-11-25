Oglas

žestoki ruski napad

Potresna snimka iz Kijeva: Vezali deke da se spase iz gorućeg stana

author
N1 Info
|
25. stu. 2025. 09:58
7613e80f-5320-42fd-b6b7-baf9b1fcd9a4
X

Na društvenim mrežama se širi potresna snimka nastala jutros nakon sinoćnjeg silovitog ruskog udara na Kijev, glavni grad Ukrajine.

Oglas

Podsjetimo, u napadu izvedenom dronovima i raketama ubijeno je najmanje šestero ljudi, a 14 ih je ranjeno. Iako je velik broj ruskih dronova i raketa srušen, u Kijevu su pogođene dvije stambene zgrade, u kojima je izbio požar.

Bivši savjetnik ukrajinskog ministarstva ukrajinskih poslova na X-u je objavio snimku za koju navodi kako prikazuje improvizirano "uže" od deka i plahti koje su kroz prozor spustili stanovnici Kijeva u pokušaju bijega iz jedne od pogođenih zgrada, u kojoj je nakon ruskog udara izbio požar, prenosi Index.

Teme
Ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ