Potresna snimka iz Kijeva: Vezali deke da se spase iz gorućeg stana

Na društvenim mrežama se širi potresna snimka nastala jutros nakon sinoćnjeg silovitog ruskog udara na Kijev, glavni grad Ukrajine.
Oglas
Podsjetimo, u napadu izvedenom dronovima i raketama ubijeno je najmanje šestero ljudi, a 14 ih je ranjeno. Iako je velik broj ruskih dronova i raketa srušen, u Kijevu su pogođene dvije stambene zgrade, u kojima je izbio požar.
Bivši savjetnik ukrajinskog ministarstva ukrajinskih poslova na X-u je objavio snimku za koju navodi kako prikazuje improvizirano "uže" od deka i plahti koje su kroz prozor spustili stanovnici Kijeva u pokušaju bijega iz jedne od pogođenih zgrada, u kojoj je nakon ruskog udara izbio požar, prenosi Index.
People of Kyiv improvised "ropes" out of blankets and sheets as they tried to escape from a burning apartment building hit by a Russian attack last night. https://t.co/cbInLgvY8l pic.twitter.com/WsfLuHSAQ2— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 25, 2025
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas