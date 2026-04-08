Ruski obavještajci: "EU u tajnosti razmatra proizvodnju nuklearnog oružja"

Ruska vanjska obavještajna služba (SVR) u najnovijem priopćenju tvrdi da Europska unija navodno je započela istraživati mogućnosti razvoja vlastitih kapaciteta za proizvodnju nuklearnog oružja. Moskva pritom upozorava da bi takav razvoj događaja mogao ozbiljno destabilizirati globalnu sigurnosnu arhitekturu
Prema navodima SVR-a, unutar institucija EU-a navodno se odvijaju „tajni razgovori” o mogućnostima razvoja nuklearnog arsenala. Kao službeni razlog, europski dužnosnici navodno ističu potrebu odvraćanja od, kako tvrde Rusi, „zamišljene ruske prijetnje”, piše TASS.
U priopćenju se izravno proziva predsjednica Ursula von der Leyen, uz tvrdnju da dio europskog vodstva želi ojačati svoju geopolitičku ulogu i sigurnosnu autonomiju, prenosi tportal.
Optužbe za potkopavanje globalne sigurnosti
Moskva upozorava da bi takav potez mogao ugroziti međunarodni sustav neširenja nuklearnog oružja i potaknuti novu utrku u naoružanju.
Prema ruskim tvrdnjama, EU navodno paralelno javno naglašava oslanjanje na američki „nuklearni kišobran”, dok u pozadini istražuje vlastite opcije kako bi dugoročno postao neovisniji u obrambenom smislu.
Uloga Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva
SVR navodi i da bi se buduća europska nuklearna strategija mogla oslanjati na postojeće kapacitete Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva, jedinih europskih država koje već posjeduju nuklearno oružje.
Istodobno se spominje mogućnost stvaranja šire „paneuropske doktrine odvraćanja”, uz financijski i infrastrukturni doprinos drugih članica EU-a.
Ruska obavještajna služba tvrdi da više europskih država već posjeduje potrebnu industrijsku i tehničku osnovu za razvoj pojedinih komponenti nuklearnog oružja. Među njima se navode Njemačka, Italija, Nizozemska i Švedska.
Prema tim tvrdnjama, određeni istraživački i industrijski kapaciteti mogli bi omogućiti relativno brzo dobivanje materijala potrebnog za izradu nuklearnog oružja, što dodatno pojačava zabrinutost Moskve.
Poziv na međunarodnu reakciju
Na kraju, SVR poziva međunarodnu zajednicu, uključujući i Sjedinjene Američke Države, da učini sve kako bi spriječila eventualni razvoj nuklearnog oružja unutar EU-a.
Rusija upozorava da bi takav scenarij „neizbježno doveo do nove faze globalne nuklearne utrke”.
