Oglas

u Švicarskoj

Poznato tko će prisustvovati potpisivanju sporazuma između Irana i SAD-a

author
Hina
|
16. lip. 2026. 12:39
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
JD Vance
NATHAN HOWARD / AFP

Voditelj iranskoga pregovaračkog tima, Mohamad Bager Galibaf prisustvovat će ceremoniji potpisivanja memoranduma o razumijevanju između Teherana i Washingtona o okončanju rata na Bliskom istoku, objavilo je u utorak iransko ministarstvo vanjskih poslova.

Oglas

Kao predstavnik Sjedinjenih Država ondje će biti prisutan potpredsjednik J.D. Vance, dok će "za Iran to biti gospodin Galibaf", rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova Madžid Taht-Ravanči, izvijestila je državna televizija.

"Potpisivanje će se održati u Švicarskoj", vjerojatno u petak, "ali točna lokacija još nije određena", precizirao je, potvrdivši da će "sljedeći krug pregovora započeti odmah nakon toga".

Iranski ministar vanjskih poslova najavio je da će detaljni razgovori sa Sjedinjenim Državama vjerojatno započeti u petak, na dan predviđen za svečano potpisivanje memoranduma o razumijevanju postignutog između dviju zemalja nakon više od tri mjeseca rata.

"Vjerojatno će u petak, na lokaciji koja tek treba biti određena, započeti novi krug pregovora između Irana i Sjedinjenih Država, a cilj im je postići konačan sporazum", rekao je ministar Abas Aragči na sastanku sa stranim diplomatima koji je prenosila državna televizija.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
iran mohamad bager galibaf sad mirovni sporazum švicarska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ