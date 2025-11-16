Pred UN-om rezolucija o borbi protiv veličanja nacizma: Cijeli Zapad glasao protiv

Na 80. zasjedanju Trećeg odbora Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku, u petak se glasalo o rezoluciji "Borba protiv veličanja nacizma, neonacizma i drugih praksi koje doprinose poticanju suvremenih oblika rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i srodne netolerancije".
Oglas
O navedenoj se rezoluciji glasa svake godine od 2012. godine, kada je uvjerljivo usvojena sa 129 glasova za i 3 protiv, a samo su SAD, Kanada i Palau glasali protiv nje.
Međutim, u svojoj izjavi, u kojoj su se Uniji pridružile kandidatkinje za članstvo i nekoliko partnerskih država, EU je upozorila da se borba protiv neonacizma ne smije koristiti u političke svrhe i izrazila sumnju da će upravo to dogoditi u ovom slučaju, kao i to da će Rusija dobiti vjetar u leđa agresiji na Ukrajinu.
S time ciljem pozvale su na usvajanje amandmana L.56.
Rusija opravdala invaziju na Ukrajinu "borbom protiv neonacizma"
Predstavnik EU-a podsjetio je na nalaze nekadašnje posebne izvjestiteljice UN-a za rasizam, profesorice E. Tendayi Achiume, koja je ranije osudila „blatantnu instrumentalizaciju“ pitanja ljudskih prava. Achiume je u svom izvješću istaknula da je Ruska Federacija pokušala opravdati invaziju na Ukrajinu navodnom borbom protiv neonacizma—a što je, kako je naglasila, ozbiljno narušilo vjerodostojne međunarodne napore u suzbijanju ekstremizma.
“Upotreba neonacizma kao izgovora za teritorijalnu agresiju potkopava sve ozbiljne pokušaje borbe protiv njega”, stoji u citatu izvjestiteljice, koji je i dio amandmana L.56.
EU je pozvala države članice da odbace ovu rezoluciju, odnosno kako je rečeno, pokušaje manipuliranja radom odbora te da glasuju za amandman L.56.
Hrvatska je bila jedna od 52 države koja je glasala protiv. 114 glasalo je za nacrt rezolucije, dok je 12 apstiniralo od glasanja. Kad bolje promotrimo rezultate, možemo primjetiti da je gotovo cijeli Zapad glasao protiv nje.
Kako smatra novinar Alan MacLeod, zapadne zemlje smatraju da rezolucija potkopava njihovu podršku Ukrajini i da je prijedlog zakona slabo prikriveni ruski pokušaj ocrnjivanja njihovog saveznika.
O rezoluciji se glasa svake godine od 2012. godine, gdje je uvjerljivo usvojena sa 129 glasova za i 3 protiv, a samo su SAD, Kanada i Palau glasali protiv nje.
Yesterday, the United Nations voted on a resolution "Combating glorification of Nazism, neo-Nazism & other practices that contribute to fueling contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia & related intolerance."— Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) November 16, 2025
Virtually the entire West voted against it.… pic.twitter.com/d8fJtwQIaq
Dapače, SAD ostaje jedina zemlja koja je od 2012. godine svaki put glasala "ne" rezoluciji.
"Prevladavajuće odbacivanje antifašizma kao ideologije od strane Zapada, zajedno s porastom krajnje desničarskih osjećaja, nagovještava vrlo mračnu budućnost", napisao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas