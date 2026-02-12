Kao prva njemačka političarka od napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023., predsjednica Bundestaga Julia Klöckner u četvrtak je posjetila Pojas Gaze, što je izazvalo kritike dijela njemačke političke javnosti.
Oglas
„Pozdravljam činjenicu da mi je Izrael omogućio posjet Pojasu Gaze što je predovjet za odgovornu politiku procjenu situacije“, rekla je Julia Klöckner (Kršćansko-demokratska unija CDU) povodom posjeta dijelu Pojasa Gaze koji se nalazi pod kontrolom izraelske vojske.
Ona je ujedno dodala kao je tijekom ovog kratkog boravka moguće steći „samo ograničeni uvid u situaciju“.
Istodobno je zatražila pristup za ostale parlamentarne promatrače kako bi međunarodna zajednica stekla bolji uvid u situaciju. Posjet predsjednice njemačkog parlamenta, koja u Izraelu boravi na poziv izraelskog parlamenta Kneseta, do posljednjeg je trenutka držan u tajnosti. U Njemačkoj su predstavnici oporbe, ali i koalicijskog partnera demokršćanske Unije CDU/CSU kritizirali posjet Klöckner Pojasu Gaze.
„Posjet predsjednice Bundestaga u pratnji izraelske vojske šalje eklatantni signal“, rekao je vanjskopolitički glasnogovornik zastupničkog kluba Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD) Adis Ahmetović.
On je kritizirao činjenicu da Klöckner tijekom svog posjeta Izraelu nije razgovarala sa službenim predstavnicima Palestinaca. I predsjednica oporbene stranke Zeleni Franziska Brantner je kritizirala posjet Pojasu Gaze te je ustvrdila kako se tim posjetom stječe „ograničeni dojam“ o stanju u regiji.
Desničarska Alternativa za Njemačku (AfD) je pozdravila posjet predsjednice parlamenta Izraelu, ali je naglasila da posjet mora doprinijeti „interesima Njemačke“ a to se prije svega odnosi na to da se spriječi dolazak palestinskih izbjeglica u Europu i Njemačku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas