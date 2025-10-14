Prekršen mirovni sporazum? Izrael otvorio vatru, šestero poginulih

JALAA MAREY / AFP

Izraelska vojska priopćila je da je u utorak otvorila vatru kako bi uklonila eventualnu prijetnju sumnjivih osoba koje su se približile njihovim snagama u sjevernom Pojasu Gaze, a zdravstvene vlasti u toj enklavi izjavile su da je najmanje šest Palestinaca ubijeno u izraelskoj vatri.

Vojska tvrdi da su sumnjive osobe prešle crtu razdvajanja dogovorenu planom o prekidu vatre koji je posredovao SAD, kršeći time sporazum.

Lokalne zdravstvene vlasti u Gazi priopćile su da je izraelska vojska ubila šest Palestinaca u dva odvojena incidenta diljem enklave u utorak.

U ponedjeljak je Hamas oslobodio posljednje žive izraelske taoce iz Gaze, a Izrael je poslao kući autobuse palestinskih pritvorenika prema sporazumu o prekidu vatre, dok je američki predsjednik Donald Trump proglasio kraj dvogodišnjeg rata koji je potresao ne samo to područje već i širi Bliski istok.