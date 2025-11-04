Preminuo bivši američki potpredsjednik Dick Cheney

REUTERS/Jeff Mitchell

Bivši potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Dick Cheney, preminuo je od komplikacija uzrokovanih upalom pluća te srčanim i krvožilnim bolestima, priopćila je njegova obitelj.

Podijeli

Oglas

U izjavi obitelji navodi se kako je 84-godišnji Cheney preminuo okružen suprugom Lynne, kćerima Liz i Mary te ostalim članovima obitelji, javlja Sky News.