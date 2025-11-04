Oglas

84-godišnjak

Preminuo bivši američki potpredsjednik Dick Cheney

N1 Info
04. stu. 2025. 12:34
FILE PHOTO: Republican vice presidential candidate Dick Cheney listens [as his wife Lynne] introduces him during a campaign stop July 26, 2000 in Casper, Wyoming, Cheney's home state. REUTERS/Jeff Mitchell/File Photo
REUTERS/Jeff Mitchell

Bivši potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Dick Cheney, preminuo je od komplikacija uzrokovanih upalom pluća te srčanim i krvožilnim bolestima, priopćila je njegova obitelj.

U izjavi obitelji navodi se kako je 84-godišnji Cheney preminuo okružen suprugom Lynne, kćerima Liz i Mary te ostalim članovima obitelji, javlja Sky News.

Teme
Dick Cheney

