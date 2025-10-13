Oglas

VIDEO / Pogledajte ovacije izraelskog Knesseta Donaldu Trumpu

N1 Info
13. lis. 2025. 12:18
President Donald Trump receives a stand ovation as he arrives to speak to the Knesset, Monday, Oct. 13, 2025, in Jerusalem.
Evan Vucci/Pool via REUTERS

Dugotrajan pljesak dočekao Trumpa u Knesetu kao „najboljeg prijatelja“ Izraela

Nakon što je Donald Trump ušao u plenarnu dvoranu Kneseta, dočekao ga je dugotrajan, višeminutni pljesak prisutnih koji je potrajao više od dvije minute.

Svaki član Trumpove administracije koji se nalazi u Knesetu poimence je prozvan, uz aplauz publike.

Američki predsjednik, koji je predstavljen kao „najbolji prijatelj kojega je Izrael ikada imao u Bijeloj kući“, sjedi u prvom redu Kneseta, uz predsjednika izraelskog parlamenta i izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga.

Sve detalje Trumpovog govora, razmjene talaca i provedbe mirovnog dogovora između Hamasa i Izraela, pratite OVDJE.

Američko-izraelski odnosi Donald Trump Genocid u Gazi Izrael

