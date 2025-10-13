VIDEO / Pogledajte ovacije izraelskog Knesseta Donaldu Trumpu

Dugotrajan pljesak dočekao Trumpa u Knesetu kao „najboljeg prijatelja“ Izraela
Nakon što je Donald Trump ušao u plenarnu dvoranu Kneseta, dočekao ga je dugotrajan, višeminutni pljesak prisutnih koji je potrajao više od dvije minute.
Svaki član Trumpove administracije koji se nalazi u Knesetu poimence je prozvan, uz aplauz publike.
NOW: President Trump receives a standing ovation in the Israeli parliament as all 20 living hostages are released. pic.twitter.com/aW0Yh8eErf— Fox News (@FoxNews) October 13, 2025
Američki predsjednik, koji je predstavljen kao „najbolji prijatelj kojega je Izrael ikada imao u Bijeloj kući“, sjedi u prvom redu Kneseta, uz predsjednika izraelskog parlamenta i izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga.
Sve detalje Trumpovog govora, razmjene talaca i provedbe mirovnog dogovora između Hamasa i Izraela, pratite OVDJE.
