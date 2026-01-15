Trump i privremena predsjednica Venezuele imali "pozitivan telefonski razgovor"

Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je u srijedu telefonom s privremenom predsjednicom Venezuele Delcy Rodriguez, pri čemu su oboje razgovor ocijenili pozitivnim.
Rodriguez je ranije ovog mjeseca preuzela dužnost privremene predsjednice nakon što je američka vojska zarobila predsjednika Nicolasa Madura i prevezla ga u Sjedinjene Države, gdje mu se sudi zbog optužbi za trgovinu drogom.
Trump je u objavi na društvenim mrežama naveo da su razgovarali o nafti, mineralima, trgovini i sigurnosti, dok Sjedinjene Države nastoje "pomoći Venezueli da se stabilizira i oporavi".
Poziv označava dramatičan diplomatski pomak u odnosima dviju zemalja nakon višemjesečnih napetosti, uključujući američke vojne udare na navodne brodove povezane s trgovinom drogom i sankcije usmjerene na venezuelanski naftni sektor, dok administracija Donalda Trumpa usmjerava pozornost na goleme, ali nedovoljno iskorištene naftne rezerve te zemlje.
Rodriguez, bivša Madurova potpredsjednica, opisala je razgovor s Trumpom kao dug, produktivan i uljudan te rekla da su razgovarali o bilateralnom programu u korist obje zemlje.
Posljednjih dana Rodriguez je kritizirala Trumpovu administraciju zbog "otmice" Madura i pozvala na njegov povratak.
Trump je u vlastitim izjavama o razgovoru rekao da je Rodriguez "sjajna osoba" te da je američki državni tajnik Marco Rubio također bio u kontaktu s njom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
