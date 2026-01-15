Oglas

dramatičan diplomatski pomak

Trump i privremena predsjednica Venezuele imali "pozitivan telefonski razgovor"

author
Hina
|
15. sij. 2026. 06:41
FILE PHOTO: FILE PHOTO: Venezuela's Vice-President and Oil Minister Delcy Rodriguez addresses the media in Caracas, Venezuela, March 10, 2025. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo/File Photo
REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je u srijedu telefonom s privremenom predsjednicom Venezuele Delcy Rodriguez, pri čemu su oboje razgovor ocijenili pozitivnim.

Rodriguez je ranije ovog mjeseca preuzela dužnost privremene predsjednice nakon što je američka vojska zarobila predsjednika Nicolasa Madura i prevezla ga u Sjedinjene Države, gdje mu se sudi zbog optužbi za trgovinu drogom.

Trump je u objavi na društvenim mrežama naveo da su razgovarali o nafti, mineralima, trgovini i sigurnosti, dok Sjedinjene Države nastoje "pomoći Venezueli da se stabilizira i oporavi".

Poziv označava dramatičan diplomatski pomak u odnosima dviju zemalja nakon višemjesečnih napetosti, uključujući američke vojne udare na navodne brodove povezane s trgovinom drogom i sankcije usmjerene na venezuelanski naftni sektor, dok administracija Donalda Trumpa usmjerava pozornost na goleme, ali nedovoljno iskorištene naftne rezerve te zemlje.

Rodriguez, bivša Madurova potpredsjednica, opisala je razgovor s Trumpom kao dug, produktivan i uljudan te rekla da su razgovarali o bilateralnom programu u korist obje zemlje.

Posljednjih dana Rodriguez je kritizirala Trumpovu administraciju zbog "otmice" Madura i pozvala na njegov povratak.

Trump je u vlastitim izjavama o razgovoru rekao da je Rodriguez "sjajna osoba" te da je američki državni tajnik Marco Rubio također bio u kontaktu s njom.

Teme
Delcy Rodriguez donald trump

