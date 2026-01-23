Venezuelanska nafta putuje u Španjolsku, dosegnula vrijednost od 500 milijuna dolara

Vitol i Trafigura platili su ih po 15 dolara nižoj cijeni od londonskog Brenta. Do sada razlika je iznosila oko 30 dolara. U četvrtak barel Brenta stajao je u Londonu 63 dolara, što bi značilo da je Venezuela za barel dobila oko 48 dolara. Pod sankcija bili bi dobili oko 33 dolara.