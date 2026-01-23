Venezuelanska nafta putuje u Španjolsku, dosegnula vrijednost od 500 milijuna dolara

Trgovačka kuća Trafigura prodala je pošiljku venezuelanske nafte španjolskoj rafineriji, a konkurent Vitol priprema se za izvoz venezuelanskog mazuta, rekli su izvori u naftnoj industriji, signalizirajući ubrzavanje isporuka u sklopu sporazuma koji predviđa vrijednost pošiljki od dvije milijarde dolara.
Vitol i Trafigura pribavili su početkom godine prve američke dozvole za utovar i izvoz venezuelanske nafte, a prodaja je prošli tjedan dosegnula vrijednost od 500 milijuna dolara ili oko 11 milijuna barela, rekli su američki dužnosnici.
Trgovačke tvrtke preuzele su naftu i uskladištile je u terminalima na Karibima, nudeći barele rafinerijama u SAD-u, Europi i Indiji, prema podacima o brodarstvu i izvorima iz industrije.
Trafigura je ovog tjedna dovršila prvu prodajnu transakciju u dogovoru sa španjolskom tvrtkom Repsol. Vitol je pak pregovarao o isporukama s američkim rafinerijama, uključujući Valero i Phillips 66, te s rafinerijom Saras u Italiji čiji je vlasnik, rekli su izvori.
Vitol i Trafigura odbili su komentirati navode izvora.
Prodaja signalizira ubrzani tempo realizacije sporazuma Caracasa i Washingtona o isporuci 50 milijuna barela nafte, primjećuje Reuters. Milijuni barela venezuelanske nafte kreću sada na put u rafinerije diljem svijeta, koje ih godinama nisu mogle kupovati zbog američkih sankcija.
Venezuela je dobila više cijene za naftu koju su kupili Vitol i Trafigura nego pod režimom sankcija kada su bili prisiljeni nuditi velike popuste kako bi potaknuli kupce da prihvate rizik kršenja američkih ograničenja, rekli su američki dužnosnici.
Vitol i Trafigura platili su ih po 15 dolara nižoj cijeni od londonskog Brenta. Do sada razlika je iznosila oko 30 dolara. U četvrtak barel Brenta stajao je u Londonu 63 dolara, što bi značilo da je Venezuela za barel dobila oko 48 dolara. Pod sankcija bili bi dobili oko 33 dolara.
Za 50 milijuna barela koje je Venezuela pristala prodati u okviru sporazuma koji podržava SAD viša prodajna cijena značila bi prihod veći za 750 milijuna dolara.
Direktori Vitola rekli su ovaj tjedan poslovnim partnerima u Venezueli i da analiziraju situaciju na terminalima kojima upravlja državna tvrtka PDVSA radi utovara mazuta u idućim danima, rekla su dva izvora.
Mazut se može koristiti u proizvodnji struje i spada među nusproizvode rafinerija. Venezuela proizvodi mazut s visokim udjelom sumpora koji su svojedobno prodavali klijentima u Aziji, napominje Reuters.
Vitol je u Venezuelu poslao i pošiljku goriva koje bi uskoro trebalo stići, pokazuju podaci brodara. Pošiljka uključuje i hidrotretiranu 'tešku' naftu koja je Venezueli potrebna za 'razrjeđivanje' ekstra teške domaće nafte kako bi se olakšao transport.
PDVSA nije odgovorio na upit Reutersa da komentira tu informaciju. Venezuela je do sada nabavljala hidrotretiranu tešku naftu iz Rusije, ali isporuke je u prosincu prekinula američka blokada.
