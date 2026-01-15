Bijela kuća: Trumpov stav o Machado ostaje isti, nije kvalificirana za vođenje Venezuele

Donald Trump proveo je "realnu procjenu" podrške venezuelskoj oporbenoj čelnici Mariji Corini Machado, priopćila je Bijela kuća, nakon što je američki predsjednik ranije kazao da ona nije kvalificirana za vođenje zemlje.
Machado, koja nastoji osigurati ulogu u upravljanju svojom zemljom, bila je u Bijeloj kući na ručku s Trumpom.
Trump je isključio Machado iz svoje strategije za Venezuelu. Ubrzo nakon uhićenja bivšeg predsjednika Nicolasa Madura, koji se sada nalazi u pritvoru u Sjedinjenim Državama, Trump je rekao da Machado, koja je u prosincu tajno napustila Venezuelu kako bi primila Nobelovu nagradu za mir, nije kvalificirana za vođenje zemlje.
Njen posjet Bijeloj kući dolazi dan nakon "dugog razgovora" američkog predsjednika i privremene predsjednice latinoameričke zemlje Delcy Rodriguez u kojemu je potvrđena američka namjera da do daljnjega pregovara s rukovodećim timom koji se zadržao na vlasti u Caracasu nakon što su američke specijalne snage zarobile predsjednika Madura.
Delcy Rodriguez opisala je razgovor "produktivnim i ljubaznim".
Iako nije pokazao nikakvu namjeru davanja podrške oporbi u Venezueli ili organiziranju izbora u toj zemlji, Donald Trump je rekao za Fox News da "nestrpljivo" čeka susret s Machado.
Kada su ga pitali o mogućnosti da mu venezuelska oporbena čelnica preda Nobelovu nagradu, Trump je odgovorio: "Čuo sam da je htjela to učiniti. Bila bi mi velika čast".
Nobelov institut rekao je da je apsolutno nemoguće prenijeti, podijeliti ili opozvati dodijeljenu Nobelovu nagradu.
