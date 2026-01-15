Bijela kuća: Trumpov stav o Machado ostaje isti, nije kvalificirana za vođenje Venezuele

Trump je isključio Machado iz svoje strategije za Venezuelu. Ubrzo nakon uhićenja bivšeg predsjednika Nicolasa Madura, koji se sada nalazi u pritvoru u Sjedinjenim Državama, Trump je rekao da Machado, koja je u prosincu tajno napustila Venezuelu kako bi primila Nobelovu nagradu za mir, nije kvalificirana za vođenje zemlje.