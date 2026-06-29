OSUMNJIČENIK UHIĆEN
Pucnjava u Njemačkoj: Pet osoba ubijeno u ustanovi za mlade
Pet osoba ubijeno je u pucnjavi koja se u ponedjeljak dogodila u njemačkom gradu Stadeu u saveznoj pokrajini Donjoj Saskoj, potvrdila je policija.
Oglas
Prema prvim informacijama, pucnjava se dogodila u području Dankersstraße, a njemački mediji navode da se incident zbio u jednoj ustanovi za mlade.
Policija i hitne službe odmah su pokrenule veliku akciju na mjestu događaja, dok je osumnjičeni napadač uhićen.
#BREAKING At least 5 killed in shooting in Stade, Germany— Global OSINT (@GlobalOSINTHQ) June 29, 2026
Multiple people were killed and others wounded in a shooting in the northern German city of Stade on Monday, according to police.
Authorities have launched a large-scale operation and describe the situation as dynamic.… pic.twitter.com/vI7PV0UT6x
Policijska uprava Lüneburga pozvala je građane da izbjegavaju područje oko mjesta pucnjave dok traje očevid i policijska istraga.
Okolnosti napada i motiv zasad nisu poznati.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas