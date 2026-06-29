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OSUMNJIČENIK UHIĆEN

Pucnjava u Njemačkoj: Pet osoba ubijeno u ustanovi za mlade

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N1 Info
|
29. lip. 2026. 14:21
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AFP
HANNES P. ALBERT/AFP

Pet osoba ubijeno je u pucnjavi koja se u ponedjeljak dogodila u njemačkom gradu Stadeu u saveznoj pokrajini Donjoj Saskoj, potvrdila je policija.

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Prema prvim informacijama, pucnjava se dogodila u području Dankersstraße, a njemački mediji navode da se incident zbio u jednoj ustanovi za mlade.

Policija i hitne službe odmah su pokrenule veliku akciju na mjestu događaja, dok je osumnjičeni napadač uhićen.

Policijska uprava Lüneburga pozvala je građane da izbjegavaju područje oko mjesta pucnjave dok traje očevid i policijska istraga.

Okolnosti napada i motiv zasad nisu poznati.

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Teme
njemačka pucnjava pucnjava u njemačkoj stade

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