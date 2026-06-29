Pucnjava u Njemačkoj: Pet osoba ubijeno u ustanovi za mlade

HANNES P. ALBERT/AFP

Pet osoba ubijeno je u pucnjavi koja se u ponedjeljak dogodila u njemačkom gradu Stadeu u saveznoj pokrajini Donjoj Saskoj, potvrdila je policija.

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Prema prvim informacijama, pucnjava se dogodila u području Dankersstraße, a njemački mediji navode da se incident zbio u jednoj ustanovi za mlade.

Policija i hitne službe odmah su pokrenule veliku akciju na mjestu događaja, dok je osumnjičeni napadač uhićen.

#BREAKING At least 5 killed in shooting in Stade, Germany



Multiple people were killed and others wounded in a shooting in the northern German city of Stade on Monday, according to police.



Authorities have launched a large-scale operation and describe the situation as dynamic.… pic.twitter.com/vI7PV0UT6x — Global OSINT (@GlobalOSINTHQ) June 29, 2026

Policijska uprava Lüneburga pozvala je građane da izbjegavaju područje oko mjesta pucnjave dok traje očevid i policijska istraga.

Okolnosti napada i motiv zasad nisu poznati.