Pucnjava u Teksasu, troje mrtvih, policija istražuje povezanost s napadom na Iran

„Očito je još uvijek prerano u postupku da bismo utvrdili točan motiv, ali postojali su pokazatelji vezani uz osobu i njegovo vozilo koji upućuju na moguću povezanost s terorizmom“, rekao je Alex Doran, vršitelj dužnosti specijalnog agenta zaduženog za podružnicu FBI-ja u San Antoniju, na konferenciji za novinare u nedjelju ujutro.