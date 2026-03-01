Oglas

Pucnjava u Teksasu, troje mrtvih, policija istražuje povezanost s napadom na Iran

N1 Info
01. ožu. 2026. 23:05
PORTLAND, OREGON - JANUARY 10: Portland police officers dawning riot gear arrive at an anti-ICE protest at the U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) building
Mathieu Lewis-Rolland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Policija istražuje je li napad na Iran mogao motivirati osumnjičenika za pucnjavu koja se dogodila rano u nedjelju ujutro u zabavnoj četvrti Austina, pri čemu su dvije osobe ubijene, a 14 ih je ranjeno, reklo je više dužnosnika upoznatih sa slučajem, uz napomenu da je prerano za konačne zaključke.

Vlasti također pregledavaju ranije susrete osumnjičenika sa službama za mentalno zdravlje tijekom njegova boravka u Teksasu. Osumnjičenik — koji je također ubijen — nosio je majicu s motivom iranske zastave, rekla su za CNN dvojica dužnosnika upoznatih s istragom.

Tri hospitalizirane osobe nalaze se u kritičnom stanju, priopćili su dužnosnici.

„Očito je još uvijek prerano u postupku da bismo utvrdili točan motiv, ali postojali su pokazatelji vezani uz osobu i njegovo vozilo koji upućuju na moguću povezanost s terorizmom“, rekao je Alex Doran, vršitelj dužnosti specijalnog agenta zaduženog za podružnicu FBI-ja u San Antoniju, na konferenciji za novinare u nedjelju ujutro.

Osumnjičeni napadač bio je 53-godišnji naturalizirani američki državljanin podrijetlom iz Senegala, prema riječima dužnosnika upoznatog s istragom. Čini se da je stigao u Sjedinjene Države početkom 2000-ih i isprva se nastanio u New Yorku. Nije jasno kada je stigao u Teksas, ali imao je više adresa u toj saveznoj državi.

Osumnjičenik je kod sebe imao pištolj i jurišnu pušku, rekao je glasnogovornik FBI-jeva ureda u San Antoniju.

Ove je godine u SAD-u zabilježeno najmanje 56 masovnih pucnjava — definiranih kao događaji u kojima su najmanje četiri osobe upucane, ne računajući napadača — prema podacima organizacije Gun Violence Archive.

Policija je zaprimila dojavu o muškarcu koji puca iz velikog SUV vozila ispred lokala Buford’s Backyard Beer Garden na križanju ulica West Sixth i Rio Grande, rekla je načelnica policije Austina Lisa Davis. Vozilo je prije pucnjave kružilo oko bloka.

„U jednom trenutku uključio je sva četiri pokazivača smjera, spustio prozor i počeo pucati iz pištolja kroz prozore automobila, pogađajući goste bara koji su bili na terasi i ispred lokala“, rekla je Davis.

Osumnjičenik je zatim odvezao vozilo prema zapadu Šeste ulice, parkirao i izašao s puškom, nakon čega je počeo pucati na prolaznike.

Budući da su policija i hitne medicinske službe vikendom unaprijed raspoređene u središtu grada, vlasti su do osumnjičenika stigle za manje od minute, rekla je Davis.

„Naš osumnjičenik kretao se prema istočnom dijelu Austina, odnosno East Sixth Streetu, a policajci su mu dolazili ususret. Na raskrižju je upucan i smrtno stradao“, rekla je.

Davis je ranije izjavila da su tri policajca „uzvratila vatru“ kada su se suočila s osumnjičenikom.

Pozvana je i pirotehnička jedinica nakon što su istražitelji u vozilu osumnjičenika uočili predmete koji su izazvali zabrinutost, no vozilo je „vrlo brzo očišćeno“ i utvrđeno je da nema eksploziva.

„Ovo je tragičan, tragičan događaj“, rekla je Davis. „Naši savezni partneri su ovdje, kao i drugi, i obrada mjesta događaja trajat će nekoliko sati.“

Podružnica FBI-ja u San Antoniju, nadležna za područje Austina, potvrdila je da se Zajednička radna skupina za borbu protiv terorizma (Joint Terrorism Task Force) uključila u istragu na temelju dokaza pronađenih na mjestu događaja.

Prema riječima Roberta Luckritza, ravnatelja hitne medicinske službe okruga Austin-Travis, bolničari koji su vikendom raspoređeni u zabavnoj četvrti brzo su reagirali.

„Na mjesto događaja upućeno je više od 20 timova hitne medicinske pomoći. Sve kritične pacijente prevezli smo s mjesta događaja unutar 24 minute, a sve ozlijeđene unutar 47 minuta“, rekao je Luckritz.

Teme
Austin FBI istraga Masovna pucnjava Mentalno zdravlje SAD Teksas Terorizam

