"Putin je u sve nepovoljnijem položaju i trebao bi poslušati Trumpov prijedlog"

"To je jedno od neriješenih pitanja hrvatskog povijesnog naslijeđa. Katolička crkva je u poslijeratnom razdoblju, nakon što je Stepinac osuđen, potpuno je odnos u jugoslavenskoj državi definirao kroz Stepinčeva stradanja. Ali, Crkva nakon raspada Jugoslavije je potpuno zanemarila razvoj odnosa Vatikana i Jugoslavije. Nije Vatikan bio taj koji je prekinuo odnose nego Jugoslavija, kad je Stepinac proglašen kardinalom. Ali, u 60-ima su se odnosi poboljšali i rezultirali odlaskom Tita u Vatikan. Ali, to se zanemaruje. Kao i da je Stepinac direktno odgovarao za Crkvu spornog papu Pia XII., čija je kanonizacija zaustavljena. A Stepinac je provodio njegove politike. Dakle, ako postoje otpori, oni su unutar Crkve. Naravno, deplasirano je da država postavlja Stepinca kao političko pitanje jer to je vjersko pitanje i ne bi trebalo biti od državnog interesa", zaključio je Božo Kovačević.