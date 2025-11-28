Saga o NIS-u: Vučić od Amerikanaca zahtijeva, Ruse moli, a Orbana – vodi na burek

Naftna industrija Srbije još nije dobila licencu za nastavak rada. Vjerojatno zato što se u Americi, zbog praznika, time nije imao tko baviti. I dok predsjednik nastavlja u pesimističnom tonu, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović doznaje da će odluka o licenci biti donesena sutra i da će biti pozitivna.
Sve se kuha na tihoj vatri. A sve zato što se i dalje čeka hoće li Sjedinjene Američke Države poslati licencu za nastavak rada NIS-a. Direktor Srbijagasa iz skupštinske klupe daje novi rok.
„Bit će vjerojatno sutra, sutra je petak, je l’ tako? Koliko ja znam iz svojih izvora, nemojte mi to uzeti za zlo, vjerojatno neće biti negativno, samo ne znamo što će pisati u papiru”, rekao je Bajatović.
Spas NIS-a očekivao je i predsjednik Aleksandar Vučić. Dok je s mađarskim premijerom čekao da dobije nagradu Zaklade „Ištvan Pastor”, izašao je s drukčijom procjenom.
„Mi u subotu ili nedjelju izlazimo iz tzv. tihog hoda, odnosno tople cirkulacije; tada vjerojatno mora doći do zatvaranja rafinerije. Do sada nismo dobili signal da ćemo licencu dobiti iz SAD-a”, istaknuo je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
To daje jasan signal da Pančevo, koje praktički živi od rafinerije, može očekivati socijalnu bombu.
Nimalo ugodno, znate.
„Malo su uplašeni ljudi, ipak je to industrija još od Tita.”
„Mislim da će se to riješiti, mislim da je to jedno kazalište u kući”, objasnili su Pančevci kako vide situaciju s rafinerijom.
A kad rafinerija stane – na udaru neće biti samo njezini radnici. Ne zna se što će biti ni s Petrohemijom, koja je također dio NIS-a. Pančevački novinar Nenad Živković kaže da je više od 1300 radnika u neizvjesnosti.
„Neizvjesno je kakav će biti rad postrojenja termoelektrane-toplane, koja je pola ruska pola kineska, koja parom opskrbljuje rafineriju nafte, ali sudjeluje s četiri posto proizvodnje struje u EPS-ovu sustavu – ona je priključena na električnu mrežu koja dalje distribuira električnu energiju”, rekao je novinar portala Pančevo City Nenad Živković.
Do toga ne bi došlo da je država na vrijeme razmišljala kako zaštititi NIS, poručuje ekonomist Goran Radosavljević. Ako se licenca ne dobije, kaže, Srbiju, ali i samu kompaniju čekaju veliki problemi.
„Već početkom sljedećeg tjedna NBS bi mogla prestati davati mogućnost NIS-u da se kupuje preko IPS-a, vjerojatno će i banke prestati surađivati s NIS-om, počet će se primjenjivati neizravne sankcije. Ako do toga dođe, to bi značilo da kompanija automatski staje – više neće moći prodavati gorivo bez obzira na to što će ga biti”, navodi ekonomist.
Ruskoj strani polako istječe rok od 50 dana za prodaju NIS-a, koji je osobno dao predsjednik. Novinar Mijat Lakićević navodi da je domaća politika suprotna nacionalnim interesima – jer se od Amerikanaca zahtijeva, a Ruse se moli.
„Odnosi s Rusijom pokazali su jednu stvar: mi nemamo na koga se osloniti i sve te priče o nekim bratskim odnosima – da su Putin i Vučić braća i da je tu pala neka neizmjerna ljubav – pale su u vodu. U vodu, čini se, nije pala ljubav s Mađarskom, koja Srbiji obećava pomoć od MOL-a. A kako bi se sve utanačilo, predsjednik Aleksandar Vučić mađarskog je premijera odveo na burek i jogurt”, istaknuo je urednik Novog magazina Mijat Lakićević.
„Od 1 do 10, predsjedniče, kakva je ocjena?”
„Meni je super, ima jedan mali problem – manjak luka”, rekla je Suzana Vasiljević.
I dok je predsjedniku problem manjak luka, Naftna industrija Srbije moli se da na kraju ne dobije prazan burek.
