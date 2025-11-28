Saga o NIS-u: Vučić od Amerikanaca zahtijeva, Ruse moli, a Orbana – vodi na burek

„Odnosi s Rusijom pokazali su jednu stvar: mi nemamo na koga se osloniti i sve te priče o nekim bratskim odnosima – da su Putin i Vučić braća i da je tu pala neka neizmjerna ljubav – pale su u vodu. U vodu, čini se, nije pala ljubav s Mađarskom, koja Srbiji obećava pomoć od MOL-a. A kako bi se sve utanačilo, predsjednik Aleksandar Vučić mađarskog je premijera odveo na burek i jogurt”, istaknuo je urednik Novog magazina Mijat Lakićević.