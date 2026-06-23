Zapad "otvoreno govori o ratu"
Putin o ratu u Ukrajini: "Bili smo prisiljeni stati u obranu ljudi koji tamo žive, koji se smatraju Rusima"
Vodstva zemalja NATO-a i Europske unije koriste, prema riječima ruskog predsjednika Vladimira Putina, lažne tvrdnje o navodnoj ruskoj prijetnji kako bi opravdala povećanje vojnih proračuna.
Govoreći na sastanku s diplomantima vojnih akademija, Vladimir Putin rekao je da zapadne zemlje sada otvoreno govore o pripremama za rat s Rusijom te povećavaju svoje vojne izdatke, piše TASS.
Naglasio je da je Rusija spremna brzo i primjereno odgovoriti na takve prijetnje.
Putin je također izjavio da ruska vojska napreduje duž cijele bojišnice te da je u tijeku „praktično zauzimanje“ Kostjantinivke u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR).
O „specijalnoj vojnoj operaciji“
Putin je pohvalio ruske vojnike koji sudjeluju u ratu u Ukrajini.
„Ruski časnici i vojnici hrabro i učinkovito izvršavaju svoje zadaće u specijalnoj vojnoj operaciji, oslobađaju naše povijesne zemlje i štite naš narod.“
Dodao je da su vojne postrojbe „glavna sastavnica uspjeha“ operacije.
Govoreći o ukrajinskim napadima na ruski teritorij, osvrnuo se na napad na Starobilsk, dovodeći ga u vezu s pozivima Kijeva na pregovore.
„Poslali su taj papir. Stalno govore: ‘Želimo osobni sastanak.’ A što se dogodilo? Tri dana kasnije napadnut je Starobilsk. Što to znači? Gdje su preduvjeti za osobne sastanke i pregovore?“
Prema Putinu, Ukrajina napada civilnu infrastrukturu u Rusiji kako bi destabilizirala društvo.
„Svrha tih napada dronovima na civilnu infrastrukturu jest uzdrmati društvo. Kada cijeli Zapad radi za njih i isporučuje ogromne količine dronova, pokušavaju stvoriti nesigurnost u djelovanju ruskih oružanih snaga.“
Istaknuo je da takvi potezi, uključujući ono što je nazvao otvorenim pismom Volodimira Zelenskog, ne stvaraju uvjete za mirne pregovore.
„Ne, takvi pozivi ne stvaraju preduvjete. Oni služe stvaranju potencijala za sukob.“
Putin je zaključio da će Rusija tijekom operacije „doći tamo gdje treba doći“.
O međunarodnoj situaciji
Ruski predsjednik ocijenio je da je međunarodna situacija danas daleko od stabilne.
„Oružani sukob na Bliskom istoku se nastavlja, a potencijal za sukobe znatno je porastao u brojnim regijama svijeta, uključujući Euroaziju.“
Prema njegovim riječima, NATO je od potpore Kijevu prešao na otvorene pripreme za mogući sukob s Rusijom.
„Vidimo da se zemlje NATO-a više ne ograničavaju samo na podršku režimu u Kijevu, koji je došao na vlast nezakonitim oružanim pučem. Sada otvoreno govore o pripremama za rat protiv nas i povećavaju svoje vojne proračune.“
Optužio je NATO i EU da koriste navodnu rusku prijetnju kao opravdanje za vlastitu politiku.
„Obrazac djelovanja takozvanog pseudodemokratskog Zapada vrlo je jednostavan: prvo stvaraju prijetnje našoj zemlji, prisiljavajući nas na nužne mjere samoobrane, a zatim nas optužuju za sve moguće grijehe kako bi opravdali svoju agresivnu politiku prema Rusiji.“
O sigurnosti i obrani ruskih interesa
Putin je ponovio da Rusija zagovara jednaku i nedjeljivu sigurnost za sve države.
„Uvjereni smo da se to može postići samo stvaranjem multipolarnog sustava međunarodnih odnosa i osiguravanjem vojne sigurnosti svake države.“
Naglasio je da je Rusija spremna „brzo i adekvatno odgovoriti na svaku vanjsku i unutarnju prijetnju“.
Dodao je da se ruska nuklearna trijada, kopnene snage, zračno-svemirske snage i mornarica sustavno moderniziraju.
Prema njegovim riječima, tijekom 2025. godine u borbenim uvjetima testirano je više od tisuću vrsta oružja i vojne opreme.
„Od početka specijalne vojne operacije došlo je do značajnog napretka kod brojnih vrsta naoružanja. Samo prošle godine u stvarnim borbenim uvjetima testirano je više od tisuću sustava, uključujući bespilotne letjelice s naprednim sustavima navođenja, lutajuće streljivo i robotske sustave različite namjene.“
Putin je također ustvrdio da je Rusija osam godina pokušavala pregovorima riješiti situaciju u Donbasu, ali je na kraju bila prisiljena djelovati kako bi zaštitila tamošnje stanovništvo.
„Bili smo prisiljeni stati u obranu ljudi koji tamo žive, koji se smatraju Rusima ili dijelom ruskog svijeta, kojima je ruski materinji jezik i koji se osjećaju dijelom te povijesti.“
Na kraju je poručio da ruske interese neće štititi nitko drugi osim same Rusije.
„Nitko ne vodi računa o interesima naše zemlje. Nitko. Jer to nikome ne treba osim nama. Ali nama treba.“
O zadaćama sigurnosnih službi
Putin je pozvao na odlučnu borbu protiv terorizma, korupcije i kriminala.
„Potrebno je dodatno učvrstiti i razvijati sve pozitivne trendove, boriti se protiv terorizma, korupcije i kriminala te osigurati vladavinu prava, ustavni i društveni poredak te prava i interese naših građana.“
Dodao je kako je važno da sigurnosne službe nastave pomagati vojnicima uključenima u „specijalnu vojnu operaciju“ te jačati sigurnost u, kako ih naziva, „oslobođenim povijesnim regijama Rusije“.
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