Ruski predsjednik Vladimir Putin opredijelio se u korist bliskoistočnom mirovnom planu predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa.
Oglas
"Najvažniji element mirovnog rješenja u regiji i dalje je dvodržavno rješenje Izraela i Palestine", naglasio je Putin u Sočiju na događaju političkog kluba Valdaj.
Međutim, spreman je dati priliku Trumpovu modelu, rekao je.
"Bivši britanski premijer Tony Blair, koji je imenovan članom prijelaznog međunarodnog tijela za nadzor Gaze, možda nije poznat kao anđeo čuvar mira, ali jest iskusan političar", ocijenio je ruski predsjednik.
"Važno je da su se i Izrael i Palestinska samouprava te militantna palestinska organizacija Hamas složili s rješenjem", dodao je.
Trump je predložio prekid vatre u Pojasu Gaze kao dio mirovnog plana od 20 točaka koji je predstavio u Washingtonu.
Plan uključuje potpuno razoružanje Hamasa i hitno oslobađanje svih preostalih izraelskih talaca koje drži Hamas u zamjenu za stotine palestinskih zatvorenika, kao i povlačenje izraelske vojske iz Pojasa Gaze.
Hamas neće imati nikakvu ulogu u upravljanju tim obalnim pojasom, a Izraelu je također zabranjeno anektiranje teritorija. Umjesto toga, Pojasom Gaze upravljat će prijelazna vlada palestinskih tehnokrata pod nadzorom budućih međunarodnih stabilizacijskih snaga.
Njemačka, Francuska i Velika Britanija, kao i ministri vanjskih poslova nekoliko arapskih država, uključujući Katar, Egipat, Jordan, Ujedinjene Arapske Emirate i Saudijsku Arabiju, također su izrazile podršku planu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas