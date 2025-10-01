Blairov plan za Gazu ne uključuje niti jednog palestinskog državnika

Nedavno procurjeli povjerljivi dokument koji opisuje predloženu strukturu Međunarodne prijelazne uprave za Gazu (GITA) otkriva kako međunarodne sile zamišljaju novi model vlasti za Gazu.
U njemu se kao potencijalni čelnik spominje bivši britanski premijer Tony Blair, a među istaknutim međunarodnim imenima nalazi se i egipatski milijarder Naguib Sawiris – što je izazvalo brojna pitanja oko plana, piše Turkiye Today.
Ovo se događa nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio osnivanje „Vijeća za mir“ koje bi nadziralo upravljanje teritorijem u sklopu plana za okončanje rata koji u Gazi traje gotovo dvije godine.
Dokument na 21 stranicu detaljno opisuje privremenu administraciju pod nadzorom Vijeća sigurnosti UN-a (VSUN), koja bi kombinirala međunarodni nadzor i palestinsko pružanje usluga.
Prema prijedlogu, vijeće bi činilo 7 do 10 članova, uključujući predsjednika, a članove bi predlagale zemlje sudionice i potvrđivao UN.
Dokument, u čiji su uvid imali The Guardian i izraelski Haaretz, navodi nekoliko međunarodnih imena, ali niti jednog palestinskog političkog lidera. Jedini eksplicitno spomenuti arapski poduzetnik jest egipatski telekomunikacijski magnat Naguib Sawiris.
U istoj klauzuli spominju se i Marc Rowan, izvršni direktor Apollo Global Managementa, te Aryeh Lightstone, bivši američki diplomat s financijskim iskustvom.
Izvori bliski izradi plana tvrde da su imena uključena samo kao ilustrativni primjeri i da pojedinci nisu dali formalni pristanak. Dokument naglašava potrebu za „snažnom zastupljenošću muslimanskih članova radi regionalnog legitimiteta i kulturne vjerodostojnosti“, no unatoč tome, Sawiris je jedini Arap spomenut poimence.
Također je predviđeno da odbor uključi barem jednog kvalificiranog palestinskog predstavnika, potencijalno iz poslovnog ili sigurnosnog sektora. Među imenima se pojavljuje i Sigrid Kaag, bivša potpredsjednica vlade Nizozemske i visoka dužnosnica UN-a.
Reakcije na Blairov plan za Gazu
The Guardian je izvijestio da bi prema planu čelnik prijelazne vlasti trebao biti upravo Tony Blair.
Ovo curenje dolazi nakon što su se pojavili navodi da je Blair sudjelovao u raspravama o vođenju poslijeratne tranzicijske uprave u Gazi.
Prema prijedlogu koji navodno podržava Bijela kuća, Blair bi predvodio upravno tijelo koje bi podržavali UN i zaljevske zemlje, a potom bi vlast vratili Palestincima. Njegov ured je poručio da Blair ne bi podržao nikakav plan koji uključuje raseljavanje stanovnika Gaze.
Ipak, spominjanje Blaira izazvalo je val reakcija zbog njegove povezanosti s ratom u Iraku 2003. godine. Palestinski kritičari upozorili su da bi GITA bila „katastrofa“ za Palestinu jer bi stvorila paralelnu jurisdikciju u Gazi nasuprot Palestinskoj samoupravi na Zapadnoj obali.
Mustafa Barghouti, glavni tajnik Palestinske nacionalne inicijative i dugogodišnji kritičar Blaira, izjavio je za Washington Post:
„Već smo bili pod britanskim kolonijalizmom. On ovdje ima vrlo negativnu reputaciju. Kada spomenete Tonyja Blaira, prva asocijacija ljudima je rat u Iraku.“
Britanski potpredsjednik vlade David Lammy, donedavno ministar vanjskih poslova, rekao je da nema informacija o tome hoće li Blair doista preuzeti takvu ulogu.
Veze Blaira i Sawirisa
Dodatna pitanja postavila su se i oko prirode odnosa Blaira i Sawirisa.
Godine 2020. Naguib Sawiris organizirao je raskošno vjenčanje za svog sina Ansija podno egipatskih piramida, na kojem su prisustvovale brojne slavne osobe, poslovni ljudi i političari. Najistaknutiji gost bio je upravo Tony Blair.
Događaj je potvrdio dugogodišnji odnos dvojice muškaraca, koji možda seže i prije Blairova mandata premijera Ujedinjenog Kraljevstva.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare