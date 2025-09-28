Trumpov plan za Gazu ima 21 točku, ova će Netanyahuu biti najteža za prihvatiti

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Suočen s rastućom izolacijom u inozemstvu i sve većim pritiskom kod kuće, izraelski premijer Benjamin Netanyahu branit će svoju namjeru da „dovrši posao” u Gazi kada se u ponedjeljak sastane s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Trumpov plan od 21 točke

Sastanak dolazi nekoliko dana nakon što je Trump predstavio plan od 21 točke za okončanje rata u Palestinskoj enklavi tijekom razgovora s arapskim i muslimanskim čelnicima na marginama Opće skupštine UN-a.

Trump je u nedjelju nagovijestio „nešto posebno” u mirovnim razgovorima za Bliski istok, napisavši na svojoj platformi Truth Social: „DOVRŠIT ĆEMO POSAO!!!”

"Mislim da imamo dogovor"

Why Trump's 21-point peace plan has potential?



U.S. President Trump's 21-point peace plan in Gaza is more of a comprehensive vision for the future of Israel-Palestinian and Israel-Arab relations than it is a ceasefire deal.



⏬ Downside:



👉 The proposed plan is essentially a… pic.twitter.com/rcKvKumSW5 — Dalia Ziada - داليا زيادة (@daliaziada) September 28, 2025

U petak je rekao novinarima u Washingtonu: „Mislim da imamo dogovor” o Gazi, iako je Netanyahu, govoreći u UN-u, obećao da će „dovršiti posao” u izraelskom ratu protiv Hamasa, javlja France24.

No stručnjaci tvrde da je Netanyahu stjeran u kut, suočen s rastućim međunarodnim i domaćim pozivima da okonča rat.

„On nema drugog izbora osim prihvatiti Trumpov plan o prekidu vatre, jednostavno zato što su Sjedinjene Države i Trump ostali gotovo jedini njegov saveznik u međunarodnoj zajednici”, rekao je Eytan Gilboa, stručnjak za američko-izraelske odnose sa Sveučilišta Bar-Ilan.

„Sveobuhvatan sporazum”

U Izraelu desetci tisuća prosvjednika traže od Netanyahua da pristane na prekid vatre, a u subotu su pozvali Trumpa da iskoristi svoj utjecaj.

„Jedino što može zaustaviti klizanje u ponor jest potpuni, sveobuhvatan sporazum koji završava rat i vraća sve taoce i vojnike kući”, rekla je Lishay Miran-Lavi, supruga Omrija Mirana, koji ostaje u zarobljeništvu u Gazi.

Izravno se obratila Trumpu riječima: „Iskoristite svoj utjecaj na premijera Netanyahua.”

The case for a Gaza ceasefire and full humanitarian access, key elements of President Trump’s 21 point plan.



Spoke with @baysontheroad of @AJEnglish on what is needed to end starvation in #Gaza and get hostages home. pic.twitter.com/7rUefWHIKT — Tom Fletcher (@UNReliefChief) September 27, 2025

Međunarodna izolacija Izraela produbila se posljednjih dana, jer su Velika Britanija, Francuska, Kanada i Australija službeno priznale palestinsku državnost, odstupajući od dugogodišnje američke diplomatske linije.

Prema diplomatskom izvoru, Trumpov plan predviđa trajni prekid vatre, oslobađanje talaca, izraelsko povlačenje iz Gaze i značajnu humanitarnu pomoć.

Arapski i muslimanski čelnici pozdravili su prijedlog, ali i dalje traže trenutni prekid izraelskih vojnih operacija i bilo kakve okupacije Gaze.

Političke prepreke za Netanyahua

Neki elementi plana teško će biti prihvatljivi Netanyahuu i mogli bi dovesti do raspada njegove desne koalicije. Najspornija točka je uloga Palestinske samouprave (PA) sa sjedištem u Ramallahu u budućem upravljanju Gazom.

PA je vladala tim područjem do 2007., kada je Hamas preuzeo vlast. Njihov povratak crvena je linija za Netanyahove tvrde desničarske partnere.

US 21-point plan for ending Gaza war, creating pathway to Palestinian state. https://t.co/Ie0bLwwKV4



1. Gaza will be a de-radicalized, terror-free zone that does not pose a threat to its neighbors.



2. Gaza will be redeveloped for the benefit of its people.



3. If both sides… — John Spencer (@SpencerGuard) September 27, 2025

Iako američki prijedlog uvjetuje povratak PA reformama, Gilboa upozorava da bi te promjene „mogle trajati godinama”.

Više ministara krajnje desnice prijeti raspadom vlade ako Netanyahu pristane na povratak PA ili ako završi rat bez vojne pobjede nad Hamasom.

S druge strane, oporbeni vođa Yair Lapid ponudio je „parlamentarnu sigurnosnu mrežu”, obećavši da će njegova stranka Yesh Atid podržati prekid vatre i sporazum o taocima – no nije jasno hoće li se i druge oporbene stranke priključiti.

Tko će osiguravati Gazu?

Još jedna sporna točka jest sigurnost Gaze nakon povlačenja izraelske vojske i razoružavanja Hamasa.

Plan predviđa međunarodne sigurnosne snage sastavljene od palestinskog osoblja i trupa arapskih i muslimanskih država. No detalji o zapovjednoj strukturi i operativnoj kontroli ostaju nejasni.

„Ovaj plan internacionalizira sukob u Gazi na dosad neviđen način,” rekla je Ksenia Svetlova, bivša zastupnica u Knessetu, „ali bez jasnog plana tko je glavni nositelj, koji su krajnji ciljevi i tko će ga provesti. Faktor nepredvidljivosti je ovdje zaista ogroman.”