WITKOFF I KUSHNER

Putin se sastaje s američkim izaslanicima: Poznato o čemu će razgovarati

author
N1 Info
|
22. sij. 2026. 08:26
Vladimir Putin
ALEXEY BABUSHKIN / AFP

Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je za četvrtak sastanak s američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom koji imaju zadaću pronaći rješenje za gotovo četverogodišnji ruski rat u Ukrajini.

Putin, kojeg su citirale ruske novinske agencije, rekao je tijekom sastanka ruskog Vijeća sigurnosti  u srijedu da će s američkim izaslanicima razgovarati o mogućoj upotrebi zamrznute ruske imovine u vezi s radom na oporavku u regijama pogođenim ratom.

"Ova mogućnost se također raspravlja s predstavnicima američke administracije", citirale su ga ruske novinske agencije.

Putin je rekao da će o korištenju imovine razgovarati i s palestinskim predsjednikom Mahmudom Abasom, koji bi se trebao sastati s ruskim vođom u četvrtak.

Putin je ruskom Vijeću sigurnosti rekao i da ministarstvo vanjskih poslova još uvijek proučava prijedlog o pridruživanju Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa i da će odgovoriti u dogledno vrijeme.

Naglasio je da taj prijedlog vidi prije svega kao dio napora o rješavanju sukoba na Bliskom istoku.

No i prije bilo kakve odluke o pridruživanju Odboru, Putin je rekao da je Moskva spremna osigurati milijardu dolara - koliko Trump zahtijeva za dugoročno članstvo - iz zamrznute imovine "s obzirom na posebne odnose Rusije s palestinskim narodom".

