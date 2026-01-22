Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je za četvrtak sastanak s američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom koji imaju zadaću pronaći rješenje za gotovo četverogodišnji ruski rat u Ukrajini.
Oglas
Putin, kojeg su citirale ruske novinske agencije, rekao je tijekom sastanka ruskog Vijeća sigurnosti u srijedu da će s američkim izaslanicima razgovarati o mogućoj upotrebi zamrznute ruske imovine u vezi s radom na oporavku u regijama pogođenim ratom.
"Ova mogućnost se također raspravlja s predstavnicima američke administracije", citirale su ga ruske novinske agencije.
Putin je rekao da će o korištenju imovine razgovarati i s palestinskim predsjednikom Mahmudom Abasom, koji bi se trebao sastati s ruskim vođom u četvrtak.
Putin je ruskom Vijeću sigurnosti rekao i da ministarstvo vanjskih poslova još uvijek proučava prijedlog o pridruživanju Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa i da će odgovoriti u dogledno vrijeme.
Naglasio je da taj prijedlog vidi prije svega kao dio napora o rješavanju sukoba na Bliskom istoku.
No i prije bilo kakve odluke o pridruživanju Odboru, Putin je rekao da je Moskva spremna osigurati milijardu dolara - koliko Trump zahtijeva za dugoročno članstvo - iz zamrznute imovine "s obzirom na posebne odnose Rusije s palestinskim narodom".
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas